La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 est finalement repoussée d’une année. Initialement prévue du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun, elle se déroulera finalement au début de l’an 2022. Après une réunion en visioconférence ce mardi, le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a officialisé la nouvelle lors d’une conférence de presse virtuelle. L’Algérie, qui a remporté la dernière CAN à l’été 2019, va rester tenante du titre un an de plus.

