Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a annoncé mercredi la création d’un Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, a décidé de soumettre l’amendement de la Constitution au référendum populaire. Le président Tebboune a, ainsi, tracé, dans une lettre de mission adressée à Ahmed Laraba, président du Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle (lire l’article de « Reporters » en cliquant ICI), les principaux axes de propositions et recommandations autour desquels le Comité doit mener sa réflexion, en soulignant que les conclusions des travaux, traduites dans un rapport et un projet de loi constitutionnelle, devront lui parvenir dans un délai de deux mois. Il a indiqué avoir placé « à la tête des priorités » de son mandat à la présidence de la République, l’amendement de la Constitution, « pierre angulaire » pour l’édification d’une nouvelle République afin de réaliser les revendications du peuple exprimées par le mouvement populaire, ajoutant qu’une « révision profonde » de la Constitution est « souhaitable » et « nécessaire« . Une fois remis, le projet de révision de la Constitution fera l’objet de larges consultations auprès des acteurs de la vie politique et de la société civile avant d’être déposé, suivant les procédures constitutionnelles en vigueur, auprès du Parlement pour adoption, a-t-il précisé, ajoutant que le texte adopté par le Parlement sera, par la suite, soumis au référendum populaire.

#RDR/APS