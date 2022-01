t Belmadi sur l’agression des journalistes algériens à Douala : «On a eu la mauvaise surprise d’apprendre ce matin que nos journalistes ont été agressés. J’espère que justice sera faite. L’aspect sécuritaire est très important. La fête ne doit pas être gâchée.»

t Sur l’hôtel Onomo : «Les conditions de logement sont tout à fait correctes. Ce n’est pas le grand luxe mais ce n’est pas un voyage touristique qu’on recherche. On est là pour jouer un tournoi et gagner des matchs. Les joueurs ne s’en plaignent pas.»

t Etat de santé des joueurs : «Ramy Bensebaini est malade mais ça n’a rien à voir avec la Covid-19. Quant à Mehdi Tahrat, il arrivera ce matin (hier lundi) Inch Allah. Il y a deux autres joueurs qui sont malades. C’est confidentiel, mais on suit l’évolution de leur état.» Arrivée tardive de Mahrez : «Il a enchaîné pas mal de matchs durant ce Boxing Day. Cela pouvait être éreintant sur le plan physique. Il était convenu de lui laisser un peu plus de récupération. C’est moi qui ai voulu ça.»

t Utilisation du VAR dès le premier tour : «Le VAR va permettre d’avoir des matchs avec moins d’incidents et moins de décisions injustes même si ce ne sera pas parfait. C’est une très bonne chose qu’elle soit présente dès les premiers matchs. Mais il y aura toujours des décisions en lien avec l’appréciation et l’interprétation des arbitres.»

t La stérilité offensive de Bounedjah : «Le plus important est d’avoir la confiance de ses partenaires et de son coach. Je ne me fais pas de soucis pour Baghad.» Riyad Mahrez sur le climat : «On est arrivés, il y a deux jours. Ce n’est pas la même météo qu’à Doha ou à Alger. Mais il faut s’adapter rapidement.»

t Libération de son club pour jouer la CAN : «Cela s’est très bien passé avec mon club en ce qui concerne ma libération pour jouer la CAN. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des soucis pour aller jouer avec mon pays.»

