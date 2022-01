Belmadi sur sa perception de la suite du tournoi : «L’état d’esprit est tourné vers un succès sur ce deuxième match. Ce sont les ingrédients qu’on va mettre dans cette rencontre. Elle s’annonce peut-être plus difficile que la première. On a toujours l’objectif de l’emporter bien évidemment. On va jouer une équipe dans le même état d’esprit mais qui joue un autre football. Nous aussi on viendra pour gagner. C’est à nous de gagner, de donner plus, de faire plus d’efforts et d’essayer de garder notre titre. On va tout donner pour le faire».



Le nul face à la Sierra Leone : «Un match nul peut te perturber si tu n’avais pas d’occasions et si tu avais concédé beaucoup d’occasions. Si vous regardez nos statistiques techniques offensives, on a quasiment les meilleures statistiques. Mais on n’a pas concrétisé tout ça».



La stérilité de Bounedjah : «Moi je ne demande pas uniquement des buts à mes attaquants, je leur demande de presser, de casser des lignes de passe et à la fin ils manquent un peu de lucidité. C’est peut-être de ma faute. Quand il fait ce que je lui demande et que ses coéquipiers marquent, je suis content. Baghdad le sera peut-être moins pour sa performance individuelle».



Les favoris de la compétiton : «Toutes les grosses équipes ont souffert. On a vu des équipes comme le Sénégal faire des matchs nuls contre la Guinée. La Guinée est une bonne équipe mais le Sénégal est archi-favori de cette compétition».



Les matchs programmés à 14 : «Ça rend les choses difficiles, c’est un fait. Le Sénégal a joué deux fois à 14h. D’autres équipes jouent zéro fois à 14h. On ne connaît pas la programmation des matchs. Je ne m’occupe pas de ça, mais les matches à 14h sont évidemment préjudiciables d’un point de vue dépense d’énergie».



Atal sur l’ambiance au sein du groupe : «L’état d’esprit est bon. On continue de bosser tous ensemble et on sait ce qu’on doit faire. Ce sont des ingrédients importants en Coupe d’Afrique. Avec ça, je ne vois pas pourquoi ça n’irait pas pour nous».



La série d’invincibilité : «La série d’invincibilité ne nous donne pas plus de pression. Ça nous donne une motivation supplémentaire pour se surpasser à chaque match. Tous nos adversaires ont plus de volonté pour nous faire tomber. C’est à nous de travailler plus. Essayer de préserver notre série d’invincibilité et notre titre, et on va y arriver in cha Allah».

