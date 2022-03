Par Mohamed Touileb

À match crucial schéma spécial. Pour le match «aller» face au Cameroun vendredi prochain, Djamel Belmadi devrait opter pour sa tactique fondamentale : 4-3-3. C’est pour cela qu’il a fait revenir Adlène Guedioura. Toutefois, étant prévisible, ce dispositif peut laisser place à un 4-4-2 flexible ou, dans un cas extrême, un 5-3-2 jamais expérimenté auparavant.

Il est clair que demain au stade de Japoma, les «Fennecs» seront prudents. Si Guedioura est jugé apte à jouer physiquement, on peut s’attendre à ce que Belmadi aligne son onze en 4-3-3 classique qui lui a permis de remporter la CAN-2019 en Egypte avec le sociétaire de Burton Albion en sentinelle. Surtout que Ramiz Zerrouki a souvent semblé trop tendre pour s’acquitter de cette tâche.



Malabo en labo

Bien évidemment, il ne serait pas exclu que Mohamed Benyettou supplée Baghdad Bounedjah à la pointe sachant que les deux joueurs ont une fibre footballistique particulièrement similaire. Cependant, pour que le risque soit mineur, c’est Islam Slimani qui tentera de remplir ce rôle. Cela dépendra du degré de méfiance du coach.

Si Belmadi a voulu faire un stage en Guinée équatoriale en ralliant Malabo dès lundi, c’est certainement pour capitaliser le temps. Le driver des «Verts» a insisté sur le fait de ne pas perdre une séance d’entraînement, c’est qu’il a des idées nouvelles à concrétiser.



En cas de «catastrophe»

La plus folle est certainement le 3-5-2 ou 5-3-2 auquel il recourrait en cas de catastrophe. D’où l’idée de prendre 5 défenseurs centraux à savoir Bedrane, Benlamri, Mandi, Tahrat et Touba. Aussi, il a évoqué le profil de Youcef Laouafi qui a un profil de piston gauche à vocation très offensive et un jeu «à la Nadir Belhadj» comme le qualifie le chef de la barre technique d’El-Khadra. Sur la droite, il y a Youcef Atal qui excelle dans ce registre.

Ainsi, en défense, on peut avoir Mandi-Benlamri-Bensebaïni. Dans l’entre-jeu, cette mise en place n’a pas besoin de sentinelle. La triplette sera Bennacer – Belaïli – Mahrez avec Belfodil qui jouerait en soutien de Slimani.

Bien évidemment, ce cas de figure est un schéma va-tout qui pourrait être utile si le résultat de l’acte I au Cameroun contraint «El-Khadra» à être ultra-offensive pour rattraper un éventuel retard au stade Mustapha Tchaker (Blida) demain. Pour l’instant, on n’en est pas là. Tout cela reste des suppositions. Les camarades de Riyad Mahrez ont pour objectif de se mettre en ballotage favorable après la première explication avec les «Lions Indomptables». n

