C’est un véritable climat de consternation et de tristesse, depuis samedi après-midi, suite au tragique accident qui a coûté la vie à une étudiante, au moment où se déroulaient les contrôles du premier semestre à l’université Larbi-Ben Mhidi d’Oum El Bouaghi. G. Rayane, 23 ans, poursuivait ses études en 3e année de sciences sociales, originaire du chef-lieu de daïra de Ksar Sbahi (30 kilomètres au nord-est du chef-lieu de wilaya). Enfin, il importe de rappeler que G. Rayane a été violemment percutée, samedi après-midi par un véhicule de type Citroen Berlingo, conduit par un étudiant qui manœuvrait une marche arrière à proximité de l’amphi 16, alors qu’elle sortait d’examens. Touchée par cette circonstance douloureuse, la communauté universitaire d’Oum El Bouaghi a eu un véritable élan de solidarité envers la famille de la défunte. Dans ce contexte, tout en faisant part des circonstances exactes de l’accident à travers un premier communiqué, le recteur de l’université Larbi-Ben Mhidi a tenu à présenter au nom de toute la communauté universitaire d’Oum El Bouaghi ses sincères condoléances à la famille de la défunte. De fait, l’administration de l’université en étroite collaboration avec la direction des oeuvres universitaires a fait part, dans un second communiqué, de la mobilisation pour la circonstance d’un nombre de bus nécessaires pour transporter les étudiants et étudiantes ainsi que les travailleurs, désireux de se rendre à Ksar Sbahi, lieu de résidence de leur camarade pour assister à son inhumation. Suite à ce drame, la direction de l’université a décidé de reporter les examens du dimanche 2 et lundi 3 février 2020 à mardi 4 février 2020. L’enquête diligentée par les services compétents élucidera les circonstances exactes de la mort.

K. M.

