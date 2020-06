A l’exception des Etats-Unis, la communauté internationale s’est élevée mercredi au Conseil de sécurité de l’ONU contre le projet d’Israël d’annexer une partie de la Cisjordanie, les Palestiniens, qui envisagent de saisir la Cour internationale de Justice, réclamant des sanctions. Lors d’une vidéoconférence à laquelle ont participé plusieurs ministres, les chefs des Nations unies et de la Ligue arabe ont demandé à l’unisson à Israël « d’abandonner ses plans » qui pourraient « mettre fin aux efforts internationaux en faveur de la création d’un Etat palestinien viable« . L’objectif doit rester d’avoir « deux Etats – Israël et un Etat palestinien indépendant, démocratique, d’un seul tenant, souverain et viable – vivant côte à côte en paix et en sécurité dans des frontières reconnues basées sur les lignes définies en 1967, avec Jérusalem capitale des deux Etats« , a souligné pour l’ONU Antonio Guterres. Sa position tranche avec le plan pour le Proche-Orient des Etats-Unis, qui ont reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël et qui prévoient un Etat palestinien réduit et morcelé. A Washington, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a rétorqué qu’une éventuelle annexion de pans entiers de la Cisjordanie occupée « revenait aux Israéliens« , donnant un feu vert de facto à l’Etat hébreu. Lors de la réunion du Conseil de sécurité, les intervenants dans une écrasante majorité ont mis en garde contre toute annexion.

