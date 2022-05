PAR NAZIM BRAHIM

Le projet de révision des subventions publiques, lancé récemment par le président Tebboune, inquiète plusieurs formations politiques notamment celles de l’opposition, qui n’adhèrent pas à cette perspective qui serait applicable d’ici la fin de l’année.

Même si le chef de l’Etat n’a pas manqué de rassurer dans sa déclaration du 24 avril dernier en parlant d’un «ciblage» des subventions sur «certains produits» tout en soutenant que les subventions au profit des classes vulnérables et moyennes étaient «irréversibles», en ce sens qu’elles représentent l’un des principes de l’Algérie indépendante, consacré dans la déclaration du 1er Novembre, il y a comme une «inquiétude» chez les partis de l’opposition qui tiennent à cet «acquis».

Considérant qu’il ne s’agira que d’une orientation des subventions au profit des véritables bénéficiaires, le chef de l’Etat a décidé d’accélérer le processus pour que la réforme soit dans les délais, dans le sens où la loi de finances de l’exercice actuel a prévu un article portant révision de la politique de subventions publiques à travers le « mécanisme national» prévu pour la même finalité.

Ne siégeant pas dans l’Assemblée populaire nationale (APN), qui aurait pu être leur tribune, les forces de l’opposition ont exprimé, chacun selon son vocabulaire, leur inquiétude et désapprobation par d’autres canaux, au moment où des indiscrétions font état de l’installation, ce mercredi, de la commission nationale chargée de la révision des subventions publiques, soit dès le retour du président Tebboune de sa visite d’Etat en Turquie entamée hier. Cette commission, qui aura la charge de dessiner les contours du passage des subventions généralisées vers des subventions orientées vers les véritables bénéficiaires, sera composée «de représentants de l’APN, du Conseil de la nation, des syndicats, des partis politiques ainsi que toutes les forces vives du pays. Ces derniers «émettront leurs avis sur cette question de manière organisée», selon les mots de Tebboune, qui a ajouté que le gouvernement «ne prendra aucune décision de manière unilatérale». D’où, vraisemblablement, la présence de cette question des subventions publiques lors des rencontres entamées la semaine passée par la présidence de la République avec les acteurs politiques et probablement avec les opérateurs économiques dans les jours à venir.

Sur la question des subventions, le FFS s’est exprimé à l’occasion de la Fête des travailleurs, célébrée le 1er Mai, en proposant «une réforme globale et nouvelle du système salarial, la révision du salaire de base national, l’augmentation du point indiciaire et non du nombre indiciaire, la révision de l’impôt sur le revenu (IRG), afin de toucher l‘ensemble des catégories sociales, la levée de toutes les restrictions sur l’activité syndicale…». Le FFS a estimé qu’il «n’est pas judicieux ni urgent de recourir à une révision anarchique du système de soutien des produits et services de large consommation», plaidant pour «l’élaboration consensuelle d’un nouveau modèle économique».

Pour sa part, le Parti des travailleurs (PT) de Louisa Hanoune a pointé, dans ce registre, ce qu’il est considéré comme «le cours régressif sur le plan social matérialisé par la suppression des transferts sociaux, le chômage, la criminalisation de la harga, la déchéance sociale». De son côté, Jil Jadid a plaidé pour «la poursuite d’une politique sociale», estimant que le gouvernement «doit assurer la protection des franges de la population les plus exposées» dans la mesure où, dira-t-il, «le soutien de plusieurs catégories de nos concitoyens reste inévitable». Le RCD a réitéré, lui aussi, son «inquiétude» de voir se poursuivre la dégradation effrénée du pouvoir d’achat et des conditions de vie de l’ensemble des salariés et la descente aux enfers des catégories sociales les plus fragiles.

Pour le même parti, «les valorisations salariales des fonctionnaires, annoncées en grande pompe, se sont révélées insignifiantes, suscitant l’indignation des travailleurs et la montée au créneau des syndicats regroupés autour de la Confédération des syndicats autonomes». <

Articles similaires