En décidant de ne pas venir jouer le CHAN-2022 (13 janvier – 04 février) à la dernière minute, le Maroc a certainement pensé que sa défection allait chambouler les plans de la Confédération africaine de football (CAF) et gâcher la fête africaine. Sauf que l’épreuve se poursuit le plus normalement. D’ailleurs, la CAF a pris des décisions d’ordre organisationnel et n’a pas chamboulé grand-chose.

Par Mohamed Touileb

Finalement, le CHAN-2022 se jouera avec 17 et non 18 sélections alors que la séquence algérienne devait recenser deux prétendants de plus par rapport aux 6 précédentes éditions. Il est vrai que la présence des « Lions de l’Atlas», double-détenteurs du titre (2018 et 2020), aurait rehaussé le niveau de la compétition. Mais c’était le choix de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) de ne pas venir défendre le bien lui appartenait.



Groupe ‘’C‘’ : Toujours deux tickets pour 3 prétendants

En tout cas, que ce soit du côté de la CAF ou celui du Comité d’Organisation locale du CHAN-2022, il n’y jamais eu de panic puisque tout se déroule comme convenu.

L’absence du Maroc a été constatée à l’occasion du match qui devait l’opposer dimanche aux Soudanais au stade Chahid Hamlaoui. Le Soudan a remporté le match par forfait (3-0). Et le communiqué de la Commission des compétitions CAF a confirmé que chacune des 3 autres sélections qui composent le groupe ‘’C‘’ gagnera la rencontre qui devait l’opposer aux U23 marocains par forfait.

Aussi, la poule en question gardera les 2 places pour les quarts malgré le passage à 3 concurrents contrairement aux deux autres trios initialement définis. A partir de là, le Ghana, qui a perdu son premier match face au Madagascar, devra réagir face au Soudan et s’imposer demain (20h) s’il ne veut pas quitter l’épreuve prématurément.



Soudan – Madagascar délocalisé

Toujours dans ce groupe, on notera que la CAF a aussi décidé, sur demande du COL, de domicilier l’explication entre les Malgaches et les Soudanais, dans le cadre de la 3e journée, au stade Chahid Hamlaoui alors qu’elle était programmée au stade Miloud Hadefi (Oran).

En effet, selon la réglementation, les deux matchs du même groupe à la 3e journée du premier tour doivent se dérouler simultanément.

Et comme le Maroc – Ghana n’aura pas lieu, il n’y a pas d’utilité de contraindre le Soudan et Madagascar de quitter Constantine.

Par ailleurs, concernant la décision de se retirer prise par la FRMF, le PV de la CAF note que le dossier sera redirigé vers la Commission de discipline qui traitera cette affaire. Comme nous l’avons déjà noté, la sélection locale des voisins devrait manquer les deux prochaines éditions du CHAN alors que la FRMF aura à payer 150.000 dollars pour ce qui est de la sanction financière. <