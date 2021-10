Par Salim Bennour

L’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo a annoncé, mercredi 6 octobre, l’arrivée de la comédienne Malika Belbey comme sa nouvelle ambassadrice de bonne volonté. L’actrice associe donc son image à celle du téléphoniste. La cérémonie de présentation de partenariat entre les deux parties s’est déroulée à Alger en présence du Directeur général d’Ooredoo Algérie, Bassam Al Ibrahim, et des cadres de l’entreprise.

Selon Ooredoo, ce partenariat d’image posera ses jalons au travers de plusieurs projets notamment une campagne nationale de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein baptisée «Hayet» qui sera lancée prochainement à l’occasion d’«Octobre rose», mois dédié à la lutte contre cette maladie. Bassam Al Ibrahim a déclaré à cette occasion qu’«Ooredoo est fière d’associer son image à celle de la comédienne Malika Belbey, connue pour ses multiples talents artistiques, son charisme et son engagement sociétal en faveur des droits des femmes. Des qualités qui en font une personnalité respectée, accessible et impliquée dans la société. C’est une femme algérienne authentique qui incarne à la fois, l’ambition, le courage et la réussite qui rejoignent les valeurs d’Ooredoo. Notre Ambassadrice de bonne volonté mettra à contribution sa notoriété au service de nos projets et ajoutera sa touche pour leur donner le plus d’impact et de rayonnement possibles».

Pour cette campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein, les deux parties espèrent «émuler les femmes et leur donner le courage de se faire dépister car un diagnostic précoce de la maladie demeure le seul moyen d’augmenter les chances de guérison et minimiser les risques», a ajouté le Directeur général d’Ooredoo. De son côté, Malika Belbey a déclaré être «très honorée de ce partenariat avec l’entreprise Ooredoo dont l’engagement sociétal n’est plus à démontrer. Je suis ravie de participer avec Ooredoo dans des projets sociétaux notamment en faveur des femmes algériennes. En tant que femme, je suis concernée par cette maladie, laquelle, faute d’un dépistage précoce, emporte malheureusement chaque année des milliers de mes concitoyennes, d’où l’importance de lever le tabou entourant cette maladie et mon appel pressant à toutes les Algériennes pour faire un dépistage précoce. Je suis confiante que nos efforts conjugués apporteront de la positivité et de l’optimisme.» Dans le cadre de la campagne de sensibilisation «Hayet» et en collaboration avec l’association Win Nelka, une caravane sillonnera plusieurs wilayas pour effectuer des examens cliniques par des médecins sénologues bénévoles au niveau des Centres d’imagerie médicale partenaires et ce au profit des femmes âgées de plus de 35 ans. Des spots TV et Radios de sensibilisation mettant en vedette l’Ambassadrice de Ooredoo, Malika Belbey, seront diffusés sur divers supports médiatiques et digitaux et accompagneront cette campagne de sensibilisation. Pour rappel, une première collaboration avec l’actrice Malika Belbey a été réalisée en 2021 à l’occasion de la Journée internationale de la femme autour de la lutte contre les violences faites aux femmes. <

