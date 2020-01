Contribution de Fadhel Zakour

L’Agora du livre a reçu, avant-hier, l’auteur Djawad Rostom Touati pour présenter son nouveau roman « La civilisation de l’ersatz » paru aux éditions Apic. Une nouveauté qui a fait l’objet d’une rencontre suivie d’une vente-dédicace. Comme chaque mardi, l’animateur de l’Agora, Abdelhakim Meziani, a commencé par rappeler à l’assistance la devise de cet espace, à savoir « le rapprochement entre les lecteurs et les auteurs ». La jeunesse reste un élément constitutif des nombreux échanges effectués lors de chaque intervention. L’animateur révèle que plusieurs personnes ont insisté sur la programmation de Djawad Rostom Touati notamment le professeur Mohamed Bouhamidi, qui a rendu hommage au jeune écrivain en évoquant ses nombreuses références dont Tennessee Williams, sa façon de décrire les rapports sociaux et son écriture qualifiée de «défi ». Djawad Rostom Touati a expliqué que son roman « La civilisation de l’ersatz » fait partie de la trilogie « le Culte du ça ». Il s’agit d’un clin d’œil à Maurice Barrès (le Culte du moi). En même temps, l’auteur reprend le topique de Freud (le ça), et ce pour évoquer le culte de la pulsion. « L’interdit d’interdire qui est devenu le mantra dominant depuis des décennies », affirme-t-il. L’auteur explique que ce même discours est répandu à travers deux volets, à savoir la littérature de masse dont les romans de gare, mais aussi les niches. Pour le choix du titre, Djawad Rostom Touati évoque William Maurice et son ouvrage « l’Age de l’ersatz ». Une œuvre où on apprend que le capitalisme transforme l’artisanat en produits de masse sans goût et sans relief. « Je considère que ce ne sont pas les produits qui sont réduits en ersatz mais aussi les relations sociales », poursuit-t-il. En ce qui concerne l’élément déclencheur du roman, l’auteur s’est inspiré d’un article de presse. Une femme mariée qui se retrouve répudiée par le mari et la belle-mère et finit par réintégrer le domicile familial. Ensuite, elle est violée par ses deux frères avant de se retrouver dans la rue. De tribulation en tribulation, elle se fait interviewer. Après plusieurs lectures, l’auteur constate qu’il y a un enchaînement de clichés et un aspect caricatural de la monstruosité qu’on retrouve sous d’autres cieux. Pour structurer son récit, l’auteur imagine l’histoire d’une veuve qui perd son mari, elle cherche un domicile mais aucun de ses cousins ne voulait la prendre en charge. Elle finit par atterrir chez une tante, puis elle se fait violer par son cousin. Prise en charge par une association autour de laquelle gravitent certains opportunistes. Ils transforment son histoire de veuve violée par son cousin par une autre pour nourrir les clichés et renvoyer l’image d’« une société affreuse et archaïque ».

Enfin, après le débat et les échanges avec l’assistance autour de son nouveau roman, Djawad Rostom Touati a annoncé que le troisième volet de sa trilogie sera intitulé « la Misère de la littérature » qui est un clin d’œil à «la Misère de la philosophie» de Karl Marx.

Une chose est sûre, tous les livres de cet auteur constituent une analyse pertinente des rapports sociaux avec des références incontournables.n

Articles similaires