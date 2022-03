Concerts, projections et conférences sont au programme de «La semaine du Raï», un événement qui propose d’explorer les origines de cette musique née dans l’ouest algérien, accueilli et organisé par La cité de la musique à Marseille du 5 au 12 mars, annoncent les organisateurs. Avec un répertoire enraciné dans le patrimoine poétique oranais des années 1930, le chanteur Mehdi Laifaoui ouvre ce programme samedi soir avec son «Tarab Project», influencé par les musiques actuelles et musiques du monde tout en revisitant des succès du raï des années 1970 et 1980. Le projet «Benzine, Raï machine», revisitant de la poésie, des compositions et des chansons des précurseurs de ce style dans un univers de musique électronique est également au programme de cette semaine. «La semaine du Raï» prévoit un hommage particulier à l’auteur, compositeur et interprète algérien Ahmed Zergui (1948-1983) par une résidence de création rassemblant des musiciens du célèbre groupe algérien «Orchestre national de Barbès» dont le bassiste Youcef Boukella. Ahmed Zergui, dont la carrière s’est arrêtée brusquement suite à un tragique accident de la circulation, aura beaucoup apporté à l’évolution de la musique Raï en y introduisant la guitare électrique. Les organisateurs prévoient également une soirée spéciale en hommage au «Medahates», les interprètes féminines d’un vieux répertoire du raï, avec une projection, une conférence et un concert, ainsi qu’une conférence de l’universitaire Fayçal Sahbi, auteur de «L’Algérie vue par son Raï», sur l’histoire de cette musique depuis ses origines dans la région de l’Oranie jusqu’à son développement à l’international. Organisée en huit centres de formation et des salles de spectacle, «La Cité de la musique» de Marseille, est un espace dédié principalement à l’apprentissage de la musique, aux spectacles et aux résidences de création. n

Articles similaires