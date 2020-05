La Cinémathèque Algérienne, rend hommage au réalisateur Azzedine Meddour qui nous a quitté il y a 20 ans (il est décédé le 16 mai 2000)à travers son programme virtuel sur sa page Facebook mais aussi sur sa chaîne YouTube, en diffusant ses films et des extraits de ses films. Une occasion de rappeler ses actions, ses films et ses contributions pour promouvoir le cinéma algérien en général et amazigh en particulier.

Extrait de « La montagne de baya » réalisé par Azzedine Meddour (en 1997)