La chambre d’accusation près la Cour d’Alger a émis, mercredi, une décision portant abrogation de l’ordonnance de non-lieu à l’encontre de l’ancien Secrétaire générale du parti Front de libération nationale (FLN), Mohamed Djemai, avec prorogation de 4 mois de la période de sa détention provisoire,rapporte l’APS. Mohamed Djemai est poursuivi avec son épouse pour destruction de documents judiciaires et menace par téléphone. Il a été placé en détention provisoire en septembre dernier. De son coté, l’avocat de l’accusé, Me Bitam a précisé à l’APS qu’outre la prorogation de la détention provisoire, la chambre d’accusation près la Cour d’Alger a décidé de « soumettre le dossier du mis en cause au juge d’instruction« , soulignant que l’instruction avec son mandant Djemai « a duré 8 mois et touché à tous les aspects de cette affaire« . Il a ajouté que « toutes les parties concernées par le dossier dont des auxiliaires de justice, ont été entendues durant l’audience« .

