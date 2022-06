C’est dans une ambiance des grands soirs que la 19e édition des Jeux Méditerranéens 2022 (25 juin – 06 juillet) a été lancée à Oran. La cérémonie d’ouverture, qui devait donner un aperçu sur la qualité des joutes, a été grandiose. Et cela a permis d’anéantir les doutes sur la capacité de l’Algérie à organiser des évènements sportifs d’envergure.



Des tableaux, 20 au total, de la musique, de la danse et de la technologie ont caractérisé le show pour lancer les «Méditerranéades». Un spectacle remarquable en présence d’un public très réceptif qui a mis l’ambiance. Tout cela sous les yeux du Président de la République Abdelmadjid Tebboune et de son invité d’honneur, l’Emir de l’Etat du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. La diversité de l’Algérie a caractérisé le spectacle. L’Histoire et l’héritage du pays ont été magnifiquement mis en avant. Les différentes délégations réunissant 3 390 athlètes de 26 pays (18 d’Europe, 5 d’Afrique et 3 d’Asie) semblaient savourer l’ambiance dans le Nouveau stade d’Oran. Pour assurer la partition artistique, 800 personnes, entre artistes et danseurs et techniciens de l’image et de l’éclairage, ont été dépêchées.



Derouaz en a perdu ses moyens



Pendant près de deux heures et demie, les présents dans le nouvel écrin oranais ont pu apprécier les feux d’artifices et voir le ciel d’El-Bahia s’illuminer avec les engins pyrotechniques. Aussi, il y a eu ces drones qui ont servi pour dessiner des logos des différentes disciplines ainsi que celui du 60e anniversaire de l’Indépendance. Cette touche high-tech représente une véritable prouesse technique venue apporter une touche brillante de modernité pour lancer l’événement. Dès lors, c’était clairement difficile de trouver des fausses notes à cette soirée. Si l’on veut faire la fine bouche, on évoquera cette allocution balbutiante du Commissaire des Jeux Méditerranéens, Mohamed-Aziz Derouaz. Le trac de s’exprimer en public en langue arabe, pour un orateur plutôt francophone, ne l’a pas franchement aidé pour décliner son discours. Un texte moins long aurait certainement aidé l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports à réussir son oral.



Tebboune a marqué les esprits



Par ailleurs, contrairement à Derouaz, Abdelmadjid Tebboune, président de la République, a marqué les esprits en déclarant les joutes officiellement ouvertes. Le «Tahia El Djazaïr» avec une petite tape sur la table pour conclure son intervention a enflammé les gradins mais aussi la toile. La décontraction et l’attitude du Chef de l’Etat pour glisser un message à ceux qui s’attendaient à un ratage pour lancer les JM-2022 ont suscité une certaine admiration. D’ailleurs, la séquence en question a été partagée en masse sur les réseaux sociaux. Les Algériens ont compris l’impact et l’enjeu de ce rendez-vous qui dépassent le cadre purement sportif. Désormais, il reste à nos athlètes de briller pour essayer de classer l’Algérie haut dans le tableau des médailles. Place à la performance sur terrain.