La canicule continuera d’affecter les wilayas d’El-Oued et Ouargla jusqu’à jeudi soir, a indiqué hier mercredi un bulletin météorologique spécial canicule émis par l’Office national de la météorologie (ONM). Ces deux wilayas sont placées au niveau de vigilance orange, avec des températures prévues qui atteindront ou dépasseront localement 48C, et ce, précise le bulletin dont la validité s’étend du mercredi à 12h00 au jeudi à 21h00. Il est à rappeler que la vague de chaleur qui touche plusieurs régions du pays depuis mardi est due à la présence d’un couloir dépressionnaire provenant du sud, atteignant les régions côtières et proche-côtières, a indiqué à l’APS Mme Houaria Benrekta, responsable de la communication à l’ONM. «Cette situation est due à une stabilité des centres d’action dans l’atmosphère et la présence d’un couloir dépressionnaire provenant du sud et qui touche également les régions côtières et proche-côtières», a-t-elle précisé, ajoutant que les températures connaitront, dès mercredi, une baisse progressive sur les différentes régions du pays avant de revenir à la normale samedi prochain.

