Par Bouzid Chalabi

Si la campagne moissons-battage 2022 se clôturera officiellement le 30 septembre prochain, cela n’a vraisemblablement pas empêché le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhafid Mohamed Henni, d’annoncer à la presse, en marge de l’ouverture de la session parlementaire ordinaire 2022-2023, «une récolte record qui s’élève à 22 millions de quintaux». Et d’enchaîner que le «bilan final de la campagne actuelle sera communiqué le 30 septembre», comme il a tenu à préciser que la production céréalière enregistrée est très abondante par rapport à la précédente campagne de 2021, qui s’est soldée par une faible moisson de 13 millions de quintaux.

En somme, et à titre comparatif, la moisson 2022 a presque doublé celle de 2021. Un saut quantitatif dû essentiellement aux fréquents épisodes pluviométriques et en temps opportun pour une bonne et importante maturation des épis. Cela résulte également, selon le premier responsable du secteur de l’agriculture, «au bon déroulement du transport des récoltes des champs vers les Coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS) grâce au concours des services de sécurité et les directions du commerce», a-t-il expliqué à l’Hémicycle.

Le ministre a enfin tenu à faire savoir que malgré le volume élevé de la production céréalière nationale, cette année, l’Algérie s’apprête à importer 105 000 tonnes de blé tendre de trois pays, Russie, France et Allemagne, qui seront reçues en octobre prochain par les ports de Ténès et Mostaganem.

Ceci dit, il convient de souligner que les 22 millions de quintaux de céréales récoltés cette année sont en deçà des prévisions de moissons que s’était fixé le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

En effet, ce dernier avait tablé à l’occasion du lancement de la campagne labours-semailles 2021-22 sur une estimation de 30 millions de quintaux, compte tenu de la surface totale emblavée de céréales, soit près de 3,4 millions d’hectares contre 3,2 millions d’ha durant les campagnes précédentes, sans oublier de citer le bon déroulement des labours-semailles conséquemment à la mise à disposition des céréaliculteurs d’une quantité suffisante de semences et d’engrais.

Il faut rappeler également que la moyenne des récoltes céréalières correspondant aux campagnes de 2021, 2020 et 2019 était de 52,3 millions de quintaux, toutes variétés confondues. C’est dire que notre production céréalière est moyenne en comparaison aux besoins de consommation annuelle du pays estimés à près de 70 millions de quintaux, entre blé dur, tendre et orge. C’est pourquoi les pouvoirs publics s’attèlent à ce que notre production céréalière augmente et cela par le biais de l’élaboration de tout un plan de modernisation des pratiques culturales qui permettra de meilleurs rendements à l’hectare. «Passer au moins entre 30 et 35 qx/ha comme moyenne nationale contre 17 qx actuellement», avait instruit le chef de l’Etat lors d’un Conseil des ministres.

Selon un experts en finances et commerce extérieur, «il est de plus en plus impératif de faire baisser nos volumes d’importation d’au moins 10 millions de quintaux s’il l’on veut éviter de grever le budget de l’Etat consacré aux besoins de consommation». Un défi que l’on peut relever, ont maintes fois martelé des agroéconomistes lors de leur intervention à l’occasion de Forums consacrés à la sécurité alimentaire du pays. n

Articles similaires