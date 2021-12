La Confédération africaine de football (CAF) a choisi Infront France, AMP Visual, Globecast et Mediapro comme fournisseurs de services de diffusion lors des événements de l’instance pour la période 2022-2023. Lesdits évènements comprendront entre autres la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021, la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération de la CAF et la Coupe d’Afrique des Nations, Côte d’Ivoire 2023, précise la CAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

Pour la Coupe d’Afrique des Nations, les fournisseurs partenaires travailleront avec le diffuseur hôte au Cameroun, CRTV, pour offrir une large gamme de services aux diffuseurs du monde entier. L’annonce fait suite à un processus d’appel d’offres qui a été annoncé par la CAF en octobre 2021. Les sociétés sélectionnées sont : Infront France (Liaison et Coordination des Radiodiffuseurs), AMP Visual (Services Graphiques), Mediapro (Conseil et Services de Diffusion hôte) et Globecast (Services Satellites). Toutes ont de solides références dans la prestation de services sur le continent, souligne la même source.

« La production télévisuelle de qualité est l’un des éléments clés dans l’organisation d’événements de classe mondiale », a déclaré le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba. « Pour que la CAF atteigne le niveau supérieur, il est important de s’assurer que nous avons des compétences et une expertise de classe mondiale. A partir de l’année prochaine au Cameroun, Infront France, AMP Visual, Mediapro et Globecast travailleront en étroite collaboration avec la CRTV qui est notre diffuseur hôte ».

