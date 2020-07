C’était dans l’air. Et ça a été officialisé hier. La Coupe d’Afrique des nations 2021 ne se déroulera pas à sa date initiale (9 janvier-6 février prochains). La décision a été entérinée à l’issue de la réunion, par visioconférence, du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF). L’instance confédérale mise sur le déroulement du Championnat d’Afrique des nations 2020 (CAN des locaux), reprogrammé pour janvier prochain, pour s’arrêter sur la prédisposition du Cameroun à abriter la prestigieuse messe.

Comme pour l’UEFA (EURO-2020) et la CONMEBOL (Copa America-2020), le Coronavirus virus a eu raison du calendrier de la CAF qui espérait, dans un premier temps, s’en tenir à ses premières prévisions niveau agenda. Des éliminatoires arrêtées à la 2e journée, des) dates FIFA qui ont sauté (celle de septembre sera aussi zapée), et des craintes concernant tout ce qui est en lien avec les aspects logistique et organisationnel ont contraint la structure confédérale à réajuster son calendrier événementiel.

Ainsi, la 33e édition de la CAN se jouera une année plus tard. En tout cas, ce cas de figure se précisait sérieusement depuis une dizaine de jour quand le Secrétaire général de la CAF, Abdelmounaïm Bah, avait indiqué que « cela n’aurait pas été à l’ordre du jour il y a un mois. Mais aujourd’hui, plus la crise dure, plus ce scénario mérite qu’on y réfléchisse.» L’étau se resserrait déjà autour de la campagne de qualification et le Marocain parlait déjà de « jouer deux journées sur la fenêtre d’octobre et deux journées sur celle de novembre mais nous restons très attentifs à l’évolution de la crise sanitaire.»



Le CHAN-2020 : l’essai camerounais

Avec une évolution de la situation sanitaire difficile à prédire, Ahmad Ahmad, patron de l’instance footballistique africaine, n’a pas trop voulu prendre le risque de se retrouver dos au mur à l’arrivée du mois d’octobre. Surtout que la date FIFA de septembre a déjà été barrée. Ainsi, il a été convenu de faire jouer le CHAN2020 en janvier 2021 à la place de la CAN-2021. Il sera comme un prologue pour « voir si le Cameroun est prêt à abrite la CAN sur le plan organisationnel », comme l’a indiqué Ahmad Ahmad. Le Malgache pourrait faire d’une pierre deux coups : sauver le CHAN et s’assurer que les Camerounais ont les moyens infrastructurels pour assurer le bon déroulement d’un évènement de plus grande envergure. Surtout que le choix de ce pays a souvent été sujet aux contestations. Spécialement pour ce qui est des stades devant accueillir les matchs des 24 sélections.



Un « Final 4 » pour les tournois de clubs

Par ailleurs, pour ce qui est des compétitions interclubs, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, la CAF a décidé de faire jouer les demi-finales sur une seule rencontre dans les pays où les finales ont été prévues. Il s’agit du Cameroun et du Maroc dans l’ordre. Les deux clubs marocains, à savoir le Wydad, finaliste malheureux de la dernière LDC, et le Raja Casablanca en l’occurrence, s’expliqueront avec leurs homologues égyptiens d’Al Ahly SC et le Zamalek SC. Les quatre prétendants tenteront de succéder à l’ES Tunis, double-tenant du titre et éliminé en quarts pour la séquence 2019-2020.

Quant au second tournoi, la Renaissance de Berkane et la Hassania Agadir s’affronteront dans un duel 100% marocain. Dans l’autre affiche, c’est le Pyramids FC (Egypte) et Horoya AC (Guinée) qui se disputeront le ticket en finale. Et le vainqueur dans l’affiche ultime remplacera le Zamalek SC au palmarès. Ces affiches sont prévues pour le mois de septembre et les dates restent à définir.

Avec tout ce chamboulement dans la programmation, l’équipe nationale restera sur le trône du continent pour une année de plus. Règne prolongé pour les poulains de Djamel Belmadi, sacré le 19 juillet 2019 en Egypte. n

Poursuite de la saison 2019-2020 :

Le BF de la FAF garde espoir !

Réuni hier, le Bureau Fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF) n’a pas voulu prendre de décision définitive concernant le sort à réserver à la saison footballistique 2019-2020. Malgré une situation sanitaire très compliquée, les responsables de la balle ronde nationale laissent la balle dans le camp des Autorités pour ce qui s’agit de la reprise des compétitions. C’est clair, Kheireddine Zetchi et ses collaborateurs s’accrochent comme ils peuvent pour sauver les meubles. Et ce, même si tout indique que les Décideurs du pays ne donneront pas le feu vert pour le retour des épreuves sportives. Surtout que la propagation du Coronavirus n’est pas maîtrisée.M.T.