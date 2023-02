La Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du Bâtiment, Travaux Publics et Hydraulique (CACOBATH), a reçu l’accréditation de conformité aux normes internationales «ISO» relative à la qualité, à la santé et à la sécurité professionnelle et environnementale, a indiqué dimanche la Caisse.

La CACOBATH a «reçu la certification ISO-9001, version 2015, le système de management de la santé et de la sécurité professionnelle ISO

45001, version 2018, et le système de management environnemental ISO 14001, version 2015, soit le système complémentaire garantissant davantage d’efficacité dans la qualité des services», précise le communiqué.

Le système ISO dont les démarches pour son obtention ont été entamées depuis 2019 vise «à satisfaire le client comme acteur ou facteur principal en vue de se distinguer et garantir la continuité de la réussite des entreprises à travers des services de qualité d’une part, et gagner la satisfaction du clients, d’autre part», a souligné la CACOBATH.

La Caisse s’est basée sur «des questionnaires périodiques pour découvrir le taux de satisfaction de son personnel en vue de créer une relation et un pont de communication entre les deux parties dans le but de prendre connaissance des besoins et exigences et œuvrer à les améliorer», selon la même source.

La CACOBATH a rappelé avoir obtenu, pour la première fois en 2019, le système de certificat de conformité selon les normes internationales du système de management de qualité.

