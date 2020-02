Présent à San Siro pour la demi-finale aller entre l’AC Milan et la Juventus (1-1), jeudi soir, Mino Raiola s’est arrêté en zone mixte peu après le coup de sifflet final. Interrogé sur l’avenir de Paul Pogba, l’agent italo-néerlandais a ouvert la porte à un possible retour du côté du Piémont. Mino Raiola n’est pas du genre à faire le déplacement pour rien. Présent à San Siro, mercredi soir, pour assister à la demi-finale aller de Coupe d’Italie entre l’AC Milan et la Juventus (1-1), le célèbre agent en a profité pour s’arrêter au micro des journalistes présents en zone mixte. Et comme toujours, ses propos font déjà beaucoup parler de l’autre côté des Alpes… Relancé sur l’avenir de Paul Pogba, Raiola n’a pas exclu un éventuel retour à la Juventus l’été prochain. «Comme pour Ibrahimovic, l’Italie est une deuxième maison pour Paul (Pogba). Un retour à la Juve ne lui déplairait pas, mais on en reparle après l’Euro…», a ainsi confié l’agent du champion du monde. Avant de poursuivre : «Il veut lutter au plus haut niveau, mais il ne peut certainement pas s’enfuir quand les choses vont mal (sous-entendu à Manchester United, ndlr)…» Après un départ avorté l’été dernier et une saison tourmentée par les blessures, Paul Pogba pourrait donc (re)vivre un mercato estival bien agité. Avec une nouvelle donnée qui peut toutefois tout changer : son contrat expire l’année prochaine. Pour limiter les dégâts et monétiser un minimum son transfert, Manchester United devra probablement ouvrir la porte au milieu tricolore.

