L’établissement financier “Banque Nationale de l’Habitat SPA” a obtenu son agrément pour exercer son activité en vertu d’une décision de la Banque d’Algérie (BA), publiée au Journal Officiel (JO) (N 90).

L’agrément de la Banque Nationale de l’Habitat a été acté par la décision n22-03 datée du 29 décembre 2022 portant agrément d’une banque, signée par le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah-Eddine Taleb.

Il vient “en application des articles 70 et 92 de l’ordonnance n 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit”, précise le texte. La dite banque est dotée d’un capital social de quatre-vingts (80) milliards de DA.

Placée sous la sous la responsabilité et la direction de M. Zahana Mohamed El Habib, en qualité de président du conseil d’administration et M. Belayat Ahmed, en qualité de directeur général, cet établissement financier “peut effectuer toutes les opérations reconnues aux banques”, en application de l’article 70 de l’ordonnance n 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, précise la décision de la BA.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, avait indiqué que la Banque de l’Habitat sera “un établissement financier offrant au secteur de l’habitat une aisance en matière de financement des programme de logements, sous toutes les formules, sociales et autres, en plus de favoriser la bonne marche et le lancement des projets”.

La création de la Banque de l’Habitat figure parmi les 54 engagements du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, contenus dans son programme.