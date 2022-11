Le nouveau billet de 2 000 dinars et la nouvelle pièce de monnaie de 50 dinars circuleront à partir de demain, concomitamment avec les anciens billets de 2 000, 1 000, 500 et 200 dinars et autres pièces de monnaie. Les montants qui seront introduits sur le marché n’ont pas été divulgués, ce qui ne permet pas de mesurer l’impact de cette expansion monétaire relative sur la masse monétaire en circulation.

Par Khaled Remouche

La Banque d’Algérie participe à la commémoration du soixantième anniversaire de l’Indépendance du pays et la tenue de la 31e session ordinaire du Sommet de la Ligue des Etats arabes particulièrement par l’émission d’un nouveau billet de 2 000 dinars et d’une nouvelle pièce de monnaie de 50 dinars, indique la Banque Centrale. Ces deux monnaies circuleront sur le marché concomitamment avec les anciens billets et pièces de monnaie à partir de demain 2 novembre, a indiqué Mohamed Ben Bahane Directeur général du réseau (de succursales) de l’Institut d’émission, au cours d’une conférence de presse organisée hier au siège de la Banque d’Algérie.

Les deux nouveaux moyens de paiement commémoratifs de ces deux évènements, qui constituent selon la Banque d’Algérie un document historique, ont cette particularité d’être plus sécurisés. Ce qui s’inscrit dans le sillage de l’émission des derniers billets de 2 000 dinars qui sont bien plus sécurisés que ceux de 1 000 dinars. La Banque d’Algérie veut ainsi éviter la large falsification ou contrefaçon qui a touché surtout les billets de 1 000 dinars qui étaient beaucoup moins sécurisés. La tendance observée ces dernières années est la multiplication d’éléments de sécurité aussi bien au recto qu’au verso du billet de 2 000 dinars pour éviter toute falsification. Fil de sécurité avec couleur changeante introduit au moment de la fabrication, filigrane qui ne peut être refait, écriture microscopique, filigrane, fenêtre transparente, marques tactiles reconnaissables au toucher par le personnel qualifié, autant de nouvelles précautions qui pourraient rendre le billet infalsifiable. Hamoud Amara, le Directeur général de l’Hôtel des monnaies, une direction de la Banque d’Algérie, a indiqué en réponse aux questions de la presse, que grâce à efforts, il y a peu de cas de falsification de billets de 2 000 dinars. Il a observé que «tous les pays du monde connaissent le phénomène de contrefaçon de billets. Les billets émis en Algérie dans les années 70 n’avaient pas de protection. L’impression n’était pas sophistiquée. Aujourd’hui, avec les moyens électroniques tels que les scanners, les instruments de haute résolution, cette fraude touche tout le monde. C’est vrai qu’il y a eu des fraudes sur les billets de 1 000 dinars, mais on a appris de nos erreurs. La fraude aujourd’hui est facilement reconnaissable. Nous sommes dans une bonne fourchette (beaucoup moins de fraudes que les autres pays).»

Au plan de la thématique, le thème général «commémoration du soixantenaire de l’Indépendance et tenue de la 31e session ordinaire du Sommet de la Ligue des Etats arabes» a été retenu pour le nouveau billet de 2 000 dinars. Au recto et au verso du billet, le thème commun est libération et indépendance. Au recto, sont représentés notamment une foule lors du mouvement de libération. Au verso, figurent le portrait de l’Emir Abdelkader, le monument des Martyrs, le logo du Sommet de la Ligue arabe, la carte du monde arabe. Au verso, figure également la représentation de paysages, d’édifices et de sites historiques, des arcs rocheux du désert saharien, la plage de port Say à l’ouest du pays, desdromadaires, Djamaa El Djazaïr, les montagnes du Hoggar et les ruines romaines de Tipasa.

Cet ensemble est appelé par les concepteurs du billet «carte postale de l’Algérie». Par ailleurs, pour que le billet soit identifié par les étrangers, sa valeur est écrite en anglais «two thousand dinars». «Le choix de l’anglais s’explique par son utilisation planétaire», a ajouté Hamoud Amara. Le français n’apparaît ni au recto ni au verso du billet. Le Directeur général a affirmé, du reste, que la conception du nouveau billet est algérienne avec le savoir-faire des spécialistes de la Banque d’Algérie. Quant au papier, il est importé. «Fabriquer ce papier spécial en Algérie pour imprimer des billets n’est pas impossible à réaliser», a-t-il laissé entendre.

Quand le nouveau billet de 2 000 dinars introduit la langue anglaise

Quant à la nouvelle pièce de 50 dinars, elle représente le portrait de l’héroïne de la Révolution Hassiba Ben Bouali. Sur la couronne faite essentiellement en cuivre, sont inscrites le nom de cette femme martyre de la guerre d’Algérie et des dates de naissance et de décès : 1938-1957, ainsi que la date d’émission de la monnaie selon le calendrier hégirien 1444, universel 2022 et Amazigh 2972. A une question sur l’absence de la dimension amazighe dans le nouveau billet, le Directeur général de l’Hôtel des monnaies a reconnu qu’il s’agit d’une question légitime qui fera l’objet de réflexion à la Banque d’Algérie. Pas de réponse claire par contre sur l’absence de circulation des pièces de monnaie de 1 dinar et 2 dinars qui n’ont donc pas de valeur transactionnelle sur le marché. Une problématique à poser et une réponse à trouver au plus haut niveau. Car la pièce de 1 dinar symbolise un élément important de notre souveraineté et de la solidité de notre monnaie. Quant à la mauvaise qualité de nombreux billets de 500 dinars actuellement en circulation, le Directeur général de l’Hôtel des monnaies a invité les particuliers et les agents d’entreprise à se rendre à la succursale de la Banque d’Algérie à Zighout-Youcef à Alger pour les remplacer.

Belkacem Delendi, le Directeur général de la Caisse Générale, lui, a insisté sur le caractère légal de cette opération. L’émission de billets et de pièces de monnaie fait partie des prérogatives de la Banque d’Algérie, a-t-il souligné. Elles sont énoncées dans la loi monnaie et crédit. L’émission du nouveau billet et la nouvelle pièce de monnaie a fait l’objet de règlements de la Banque d’Algérie qui ont été promulgués et parus dans le Journal Officiel au cours du mois d’octobre 2022. n