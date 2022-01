Enfin, le Cameroun va pouvoir abriter la (sa) CAN. A quelques semaines du coup d’envoi, le doute était permanent concernant la tenue du tournoi. Malgré le forcing européen pour brouiller le calendrier de la messe africaine, elle a été maintenue. Le défi sera de taille pour le pays hôte, en particulier, et l’Afrique en général.

Par Mohamed Touileb

Le moment tant attendu est venu. Le football sera à la fête en Afrique en dépit de nombreux paramètres et du contexte pandémique. Le challenge va au-delà du football car le continent jouera sa crédibilité et sa faculté à organiser un raout quand de nombreux éléments sont contre lui.

« Nous devons avoir confiance. Nous devons croire en notre capacité, en tant qu’Africains travaillant ensemble et dans le contexte de la CAN, à travailler ensemble en reconnaissant l’énorme obligation qui nous incombe en matière de santé, de sécurité et de protection de la vie des spectateurs qui viendront assister aux matchs, des invités qui viendront de l’extérieur du Cameroun, des joueurs et des officiels de match », avait lâché le Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF).

Le gros chèque pour honorer l’engagement

Ces propos ont été tenus au moment où certains faisaient le forcing médiatique et par lobbying afin de gâcher le rendez-vous. Cependant, cette fois, les Africains ont décidé de ne pas se laisser faire. Et ce, bien que la donne et le contexte pouvaient prêter à la reddition et la soumission aux ordres émanant du Vieux Continent. D’abord, il y a eu deux premières victoires. Celle de la nation organisatrice qui a gagné sa course contre le temps pour préparer ce qui est essentiel pour la tenue du tournoi. Puis, il y a eu ce bras de fer gagné face aux puissants clubs européens qui ont tout fait pour que cette 33e édition soit reportée avec le risque majeur de la voir, tout bonnement, annulée.

Pour pouvoir honorer ses engagements, le Cameroun a dépensé un montant colossal. Pourtant, au moment de sa désignation pour accueillir l’événement, c’est un chèque de 760 millions d’euros qui a été consacré aux infrastructures, soit un peu plus 500 milliards francs CFA. Une somme faramineuse. Et pourtant, les Camerounais s’étaient engagés pour abriter une CAN à 16 pour la séquence 2019.



Motsepe et Eto’o en porteurs d’espoir

Par la suite, il y a eu du retard dans les préparations ce qui a obligé à réattribuer la cuvée 2019 à l’Egypte avec, il faut rappeler, l’élargissement du nombre des participants et le passage à 24 prétendants. Malgré toutes ces contraintes, le pays des « Lions Indomptables » n’a jamais tourné le dos à l’Afrique en insistant pour honorer cet engagement. A partir de là, soutenir le Cameroun dans sa démarche est devenu une affaire d’honneur bien que certains ont décidé de se ranger du côté de la FIFA et de l’Association des clubs européens (ECA) qui envisageaient d’ajourner la CAN-2021. Ces deux institutions prétextaient que le coronavirus présente une sérieuse menace pour les joueurs des clubs de la zone UEFA. A croire que l’Afrique était une « no go zone ». L’esprit de colonisation et de vassalisation perdurait.

Fort heureusement, Samuel Eto’o, nouveau président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), a montré beaucoup de caractère et sa fierté d’être Africain pour défendre les intérêts continentaux face au mépris provenant de l’autre côté de la Méditerranée. « Pourquoi la CAN ne se jouerait pas au Cameroun ? Donnez-moi une seule raison valable. (Silence).

Ou alors on est en train de nous dire que, comme on nous a toujours traités, nous sommes des moins que rien alors nous devons subir. Qu’on nous dise clairement les choses […] », avait tempêté l’ancien joueur du FC Barcelone. Avec des personnages comme lui et Motsepe, qui sont déjà riches et n’ont pas besoin de prêter allégeance pour se faire des fortunes sur le dos de l’Afrique, le rapport de forces est en train de se mettre en place. Réjouissant. Désormais, il ne reste plus qu’à faire les preuves et sortir une CAN grandiose.