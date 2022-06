Le Festival retrouve son public fidèle pour une nouvelle opportunité d’échanges artistiques entre les deux rives de la Méditerranée et de retrouvailles multiculturelles après deux années de crise sanitaire.

La Délégation de l’Union européenne en Algérie (DUE) revient cette année avec la 22e édition du Festival musical européen, qui aura lieu dans trois wilayas du pays du 23 juin au 1er juillet sous le slogan «Musiqu’elles», avec la collaboration des services culturels des Etats membres de l’UE et du Ministère de la Culture.

En plus d’Alger, cette manifestation culturelle aura lieu cette année dans les villes d’Oran et de Constantine sous le thème de l’art féminin représenté par une sélection d’artistes européennes et algériennes.



La gente féminine mise à l’honneur

«Cette année, nous sommes fiers de mettre la gente féminine sur le devant de la scène. Ce Festival est un exemple de soutien pour les femmes artistes et les femmes en général», a déclaré l’Ambassadeur de l’Union Européenne en Algérie, Thomas Eckert, qui inaugure cette année son premier Festival depuis sa prise de fonction dans le pays en septembre dernier.

«Pour la première fois en tant qu’Ambassadeur de l’UE dans ce magnifique pays qu’est l’Algérie, c’est pour moi un honneur d’inaugurer cette 22ème édition du Festival européen. A cet égard, je suis convaincu que l’engouement du public algérien représente une nouvelle preuve de son attachement à ce rendez-vous incontournable qui est une tradition sur la scène culturelle», a souligné le chef de la Délégation.

La Délégation se réjouit d’inviter à nouveau l’exceptionnelle artiste Samira Brahmia, une voix qui transmet un message de paix et promeut la diversité à travers ses œuvres musicales de différents styles.

«Je suis sincèrement honorée d’assurer l’ouverture de 22ème Festival Musiqu’elles Européen», a affirmé l’artiste, précisant que ce sera l’occasion pour elle de présenter son nouveau projet «AWA» au public.

L’évènement aspire également à être une vitrine de la culture européenne avec la présence d’artistes venues de quinze (15) pays membres de l’UE : le Portugal, les Pays-Bas, l’Italie, la Suède, la République Tchèque, la Belgique, la France, la Hongrie, la Pologne, l’Allemagne, l’Espagne, la Grèce, l’Autriche, le Danemark et pour la première fois, l’Irlande.

Différents styles de musique seront représentés lors de cette édition : de la pop au jazz, du rap à la musique du monde, de la musique classique à la musique traditionnelle mais également quelques prestations de danse.

A Alger, le Théâtre National Algérien (TNA) Mahieddine Bechtarzi accueillera de nouveau le Festival, durant neuf (9) soirées du 23 juin jusqu’au 1er juillet à partir de 19h00. A Oran, l’évènement aura lieu à la salle Maghreb (ex Regent) du 27 juin jusqu’au 29 juin. Enfin, à Constantine, le public pourra assister aux soirées du Festival le 26, 27, 28 et 30 juin au Théâtre Régional de la wilaya. Il est à préciser qu’une billetterie sera ouverte tous les jours de 10h à 17h. Le prix du billet est de 500 DA par soirée dans les trois villes. Cette 22e édition est organisée avec le concours du Ministère de la Culture et des Arts, du Théâtre National Algérien et Régional de Constantine et de l’Office National de la Culture et de l’information (ONCI), ainsi que les partenaires médiatiques : El Watan, El Khabar, 24h Algérie et TV5 Monde. R. C.