L’attaquant chilien de 33 ans, Alexis Sanchez, passé par Barcelone, Arsenal ou l’Inter Milan, a officiellement signé pour un an à l’Olympique de Marseille, a annoncé mercredi le club de L1. Neuvième recrue de l’OM cet été, Sanchez n’est plus tout à fait, à 33 ans, le «Nio Maravilla» («enfant prodige») qui avait enchanté l’Europe du football lors de la première moitié des années 2010. Mais sa carte de visite a de l’allure, avec près de 250 buts en carrière, 146 sélections et deux Copas America avec le Chili…où il a été dirigé par deux anciens entraîneurs de l’OM, Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli. Il est aussi entré dans le Top 10 du Ballon d’Or, en 2015. Arrivé en Europe en 2008, à l’Udinese, Sanchez a ensuite brillé à Barcelone (47 buts entre 2011 et 2014) et surtout à Arsenal, où il a marqué 80 fois en quatre saisons. Son passage à Manchester United, de 2017 à 2019, a en revanche été raté.

