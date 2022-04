Auteur d’un triplé lors de la large victoire du Paris Saint-Germain à Clermont (6-1), Kylian Mbappé continue d’affoler les compteurs en enchaînant des performances étincelantes qui lui confèrent même le statut de meilleur joueur du monde ces dernières semaines. Une progression déroutante qui ne passe d’ailleurs pas inaperçue en Europe. Aujourd’hui, tout le monde semble même convaincu de la suprématie de celui qui pourrait quitter la capitale française pour rejoindre le Real Madrid l’été prochain. « J’ai jamais toléré qu’on parle d’âge. J’ai toujours dit : si t’es bon tu joues, si tu n’es pas bon tu joues pas. Si t’es bon, t’es sur le terrain et t’assumes. Si tu n’es pas bon, tu te tais et tu regardes les autres. Moi, tu me parles pas d’âge, tu parles peut-être quand je ne suis pas là, mais quand je suis là tu me parles jamais d’âge, tu me parles que de foot et de niveau», avait lâché Kylian Mbappé en 2018 lors du documentaire réalisé par l’émission Intérieur Sport, qui était consacré au début de carrière de l’attaquant français.



Il est au-dessus la Ligue 1

Si cette déclaration est, depuis, devenue célèbre, le Bondynois a quant à lui pris une toute autre dimension. Celle d’une (de la) superstar sur la planète football. Éblouissant, week-end après week-end, sous le maillot parisien, l’ancien Monégasque semble ainsi parfaitement gérer son avenir incertain et même cette terrible déception lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Meilleur buteur du championnat de France avec 20 réalisations au compteur et passeur le plus prolifique avec 14 offrandes à son actif, l’attaquant international français (54 sélections, 26 buts) n’en finit plus de briller. Auteur d’une nouvelle performance majuscule face aux Clermontois à l’occasion de la 31ème journée, le natif de Paris, déjà triple passeur et double buteur contre le FC Lorient lors de la précédente journée, s’est notamment offert un triplé auquel on peut ajouter une passe décisive. De quoi enflammer, un peu plus, la planète football.



Adoubé par tous

Invité à réagir sur le niveau actuel affiché par la star parisienne, Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps chez les Bleus, n’a logiquement pas tari d’éloges à son encontre. « Mbappé a atteint un certain niveau dans tous les domaines. Un grand joueur se juge sur la régularité dans la performance : c’est ce qu’il fait depuis plusieurs mois. Il est déjà très, très haut», a ainsi constaté le vainqueur de l’Euro 2000 aux côtés de Roger Lemerre. Un constat par ailleurs repris par d’anciennes gloires du football, impressionnées par le rendement indécent du numéro 7 parisien. «Kylian joue à un niveau incroyable. Il a le talent et toutes les qualités pour aller encore plus haut. Il est dans cette toute petite liste des meilleurs joueurs du monde», reconnaissait Alessandro Del Piero au micro de Téléfoot ce dimanche. Même son de cloche pour Didier Drogba qui n’hésite pas à affirmer que Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde actuellement : «Kylian à ses débuts, on pensait tous qu’il allait devenir le meilleur joueur du monde. Et aujourd’hui, je pense qu’il l’est !» Un statut de numéro 1 sur lequel le principal intéressé a d’ailleurs réagi, avec humilité, à l’issue de la rencontre face au club auvergnat : «j’ai toujours voulu être le meilleur joueur du monde. Après dire que je le suis… C’est un peu présomptueux.» Associé à Karim Benzema, tout aussi étincelant ces derniers mois, sur le front de l’attaque des Bleus, Kylian Mbappé pourrait d’ailleurs prendre une dimension encore plus prégnante sur la scène mondiale si les hommes de Didier Deschamps parvenaient à ajouter une troisième étoile à leur tunique en fin d’année.

Une chose est sûre : celui qui est libre de s’engager dans le club qu’il souhaite depuis le 1er janvier dernier semble, aujourd’hui, au sommet de son art, et ce à seulement 23 ans… Ah non, on a dit qu’on ne parlait pas d’âge. n

