S’il y a une star réellement disponible sur le marché cet été, c’est lui. Jadon Sancho n’a que 20 ans mais une foule de prétendants. Sa saison XXL du côté de Dortmund (20 buts et 20 passes ttc) et une envie personnelle de voir autre chose ont fatalement attiré les regards, notamment outre-Manche où le retour de flammes est réel pour l’ancien joueur de Manchester City.

Manchester United, évidemment, Manchester City, voire Chelsea ont été listés parmi les clubs intéressés. Les Reds également mais Jürgen Klopp a tenu à dégonfler la rumeur rapidement. « Le maillot rouge de Liverpool lui irait super bien mais je ne pense pas que ce type de transfert soit possible cet été, a souligné l’Allemand auprès de Bild. C’est vraiment un joueur super intéressant. Mais s’il signait à Liverpool, je serais le plus surpris de tous ».

Du côté du Signal Iduna Park, on s’attend à toutes les possibilités. Modèle du club oblige, Sancho ne sera pas retenu en cas d’offres à la hauteur escomptée, entre 120 et 140 millions d’euros. Mais avec des trésoreries bien moins fournies depuis la pandémie de coronavirus, difficile d’imaginer un club mettre autant sur un joueur, aussi fantastique et prometteur soit-il. Ces dernières heures, Sebastian Kehl, en poste à Dortmund, expliquait compter sur l’ailier la saison prochaine. Alors, si transfert il y a, Jürgen Klopp pourrait ne pas être l’unique surpris.

