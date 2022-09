Les troisième et quatrième opérations d’exportation des kits d’ailettes des turbine à Gaz frame 9E, fabriqués par la Société algérienne des industries électriques et gazières (SAIEG), sont prévues pour les mois d’octobre et décembre prochains, indique mercredi un communiqué du ministère de l’Energie et des mines. «Dans le cadre de la politique et stratégie du groupe Sonelgaz, visant la fabrication locale des pièces de rechange et la réduction des facteurs de dépendance et ainsi contribuer à la réduction de la facture d’importation, la société MEI (absorbée en 2022 par la SAIEG), filiale du groupe Sonelgaz, procédera aujourd’hui, 31 août 2022, à la deuxième expédition composée de 05 kits d’ailettes turbine à Gaz frame 9E, d’un montant de 1.375.000,00 dollars vers la Hollande», précise la même source. Cette opération, ajoute-t-on, «s’inscrit dans le cadre de l’accord de partenariat avec le constructeur General Electric (GE), portant sur la qualification de MEI.Spa en tant que fabricant et fournisseur agréé de GE».

«Ledit accord de partenariat intègre un programme de livraison pluriannuel qui peut atteindre un volume annuel de 25 millions de dollars, et dont la réalisation a enregistré la réception en 2019 du premier bon de commande de la part de GE, pour un montant de 7 millions dollars», relève le communiqué. «Les troisième et quatrième opérations d’expédition des kits d’ailettes turbine à Gaz frame 9E sont prévues au mois d’octobre et décembre 2022», annonce le ministère. <

