Seize (16) quintaux de viande blanche impropre à la consommation ont été saisis par les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Khenchela, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de de l’information et de la communication de ce corps de sécurité. L’opération a été effectuée suite à l’arrestation et la perquisition de deux (2) véhicules utilitaires ayant permis la découverte de cette quantité de viandes blanches provenant de l’abattage clandestin, a précisé la même source relevant que la saisie est estimée à 800.000 DA. Les véhicules transportant la marchandise ne répondant pas aux normes et aux conditions d’hygiène requises ont été saisis et les deux conducteurs arrêtés. La quantité de viande blanche saisie a été détruite au niveau du Centre d’enfouissement technique (CET) de la commune de Baghai, a souligné la même source, faisant savoir que deux (2) procès-verbaux (PV) ont été établis à l’encontre des conducteurs dont les dossiers ont été transférés à la justice. n

