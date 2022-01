Par Salim Bennour

Le programme de reboisement des sites forestiers, détruits par le feu durant le mois de juin 2021 dans la région de Khenchela, devrait s’accélérer cette année avec le concours des associations écologiques locales. Selon les services de la Conservation des forêts locales, il est prévu de mettre en terre quelque 871 000 plants d’arbres dans une vingtaine de communes sur une superficie de 770 hectares.

Depuis le 25 octobre 2021, Journée nationale de l’arbre et du lancement du programme de reboisement, 4 000 arbres ont été plantés dans la localité d’Aïn Mimoun, commune de Tamza, qui avait été la proie de 21 incendies de forêt sur les 36 déplorés dans la wilaya. L’objectif est de mettre en terre plus d’un million de plants d’arbre (1,026 million) durant cette nouvelle année. D’après les déclarations des autorités locales et des services forestiers de la wilaya, vingt associations d’écologie et collectifs de jeunes devront assurer la plantation de plus de 115 000 arbres sur une surface de 136 hectares à travers quinze communes.

Le programme de reboisement est financé par le Fonds national de développement rural (FNDR). Pour son application sur le terrain, la première pierre du projet de réalisation d’une pépinière dans la localité de Ouled Yakoub, près d’Aïn Mimoun, a été posée fin octobre dernier. Le site, qui s’étend sur une superficie de 5 hectares, est appelé à produire les plants de diverses espèces d’arbres destinés à la régénération de l’espace forestier de la région. Selon les indications fournies, il disposera de deux bassins d’une capacité totale de 100 m3, d’un puits artésien équipé de panneaux photovoltaïques avec un système d’irrigation sur un hectare et quatre serres de 1 600 m2.

Pour rappel, trente-six départs de feu ont été déplorés dans les massifs d’Ouled Yakoub et de Beni Oudjana entre juin et octobre 2021. Le sinistre a détruit 9 290 hectares, soit 6,7% de la surface globale du couvert végétal de la wilaya de Khenchela.

En outre, ces feux de forêt ont détruit 290 000 m3 de bois d’une valeur de 580 millions DA et 9 535 arbres fruitiers ainsi que 19 ruches d’abeilles et 2,5 ha de filets anti-grêle d’un montant de plus de 23 millions DA. Quarante-six agriculteurs ont été reconnus sinistrés par les pouvoirs publics, 35 dans la commune de Tamza et 11 dans la commune de Chélia dont la majorité d’entre eux sont des pomiculteurs. Les forêts de la wilaya de Khenchela s’étendent sur plus de 146 000 ha et se répartissent à travers les massifs de Beni Melloul (6 000 ha), Ouled Yakoub (27 000 ha) et Beni Oudjana (22 000 ha), auxquels s’ajoutent 29 000 ha d’aires reboisées dans différentes communes de la wilaya.

