Un total de 31 personnes parmi les membres de la famille et les proches d’un individu atteint du coronavirus a Khenchela ont quitté jeudi l’hôtel Dar El Moualim de la commune d’El Hamma après 14 jours de confinement sanitaire, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. La levée du confinement sur ces personnes s’est déroulée en présence du directeur local de la Santé et de la population, Fayçal Nemouchi, l’inspecteur général de la wilaya et le directeur local du tourisme et de l’artisanat, selon la même source qui a rappelé que ces personnes avaient rejoint, il y a plus de 2 semaines l’hôtel de Dar El Moualim dans le cadre des mesures de prévention prises par les pouvoirs publics pour lutter contre le Covid-19. Aucun cas de contamination au coronavirus n’a été enregistré parmi ces 31 personnes, a affirmé la même source qui a ajouté que des certificats médicaux attestant de leur bonne santé leur ont été attribués à l’issue de la période de confinement. Le personnel médical de l’établissement hospitalier public EHP-Hihi Abdelmadjid de Kais a prodigué dans ce cadre, des conseils et orientations à ces personnes les invitant à observer une autre semaine en confinement à domicile et à faire preuve de vigilance pour leur bien-être et celui de leur entourage. De sa part la wilaya de Khenchela a mobilisé deux (2) bus pour le transport des personnes concernées depuis le lieu du confinement, l’hôtel Dar El Moualim vers leurs domiciles dans la commune de Kais. Pour rappel, 34 personnes parmi la famille et les proches d’un individu décédé le 20 mars dernier infecté par le coronavirus avaient quitté la fin de la semaine dernière leur lieu de confinement à l’hôpital de la commune de Chechar et aucun cas de contamination n’a été signalé. n

