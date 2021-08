Les éléments de la Protection civile ont repêché, dans la nuit de vendredi à samedi, la dépouille du jeune homme âgé de 21 ans qui est tombé dans un puits artésien de 150 m de profondeur au niveau de la commune de Bouhmama, wilaya de Khenchela, a appris l’APS de la Direction locale de la Protection civile. Le directeur de la Protection civile de la wilaya de Khenchela, le lieutenant-colonel Abdelmalek Boubartakh a déclaré à l’APS que les éléments de la protection civile des brigades de recherche et d’intervention dans les reliefs difficiles relevant des Directions de la Protection civile des wilayas de Khenchela, Sétif et Constantine ont réussi à repêcher, après plus de 16 heures de travail, la dépouille du jeune homme tombé dans un puits artésien au Douar Ilmathen à Bouhmama. Le corps sans vie de la victime a été transféré par la protection civile à la morgue de l’Hôpital de Bouhmama, a fait savoir la même source. Les services de sécurité territorialement compétent ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet incident.

