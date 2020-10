Le wali de Khenchela Ali Bouzidi a mis fin aux fonctions du directeur de l’Agence locale de gestion et de régulation foncière urbaine Daoud Zeroual , a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya. Selon la même source, la décision de mettre fin aux fonctions du directeur de cette agence intervient suite «au manquement du concerné à ses obligations professionnelles et a son incapacité à atteindre les objectifs tracés par le conseil d’administration de la même instance, présidé par le wali». «Un nouveau directeur devrait être désigné au cours des prochaines heures», a-t-on relevé, soulignant que «l’ex-directeur de l’Agence de wilaya de gestion et de régulation foncière urbaine avait été à la tête de cette instance publique à caractère économique pendant plus de dix ans».

