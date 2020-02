Les habitants de la région de Bouzendak, située dans la commune de Kheirane (wilaya de Khenchela), ont organisé mardi un mouvement de protestation pour réclamer le raccordement de leurs foyers au gaz naturel. «Cette protestation vise à contraindre les autorités locales à se pencher sur nos préoccupations», ont indiqué à l’APS les représentants des manifestants qui avaient bloqué la RN 80 dans son tronçon reliant les communes de Chechar et Babar. Et d’ajouter : Les habitants de la région de Bouzendak «doivent parcourir plus de 60 km pour aller à Kheirane afin d’acheter les bonbonnes de gaz butane lesquelles sont vendues à double prix pendant les intempéries». Les manifestants ont soulevé d’autres préoccupations liées à l’alimentation en eau potable de leurs foyers, en électricité, en plus du goudronnage de la route reliant Bouzendak à la RN 80 passant par la région de Tagherbit, et l’octroi d’aides à l’habitat rural aux habitants de cette région. Le chargé de la communication de la concession de distribution d’électricité et du gaz naturel de Khenchela, Mohamed Tahar Boukehil, a affirmé que sa concession «n’a reçu aucune demande pour raccorder cette région aux réseaux d’électricité et de gaz naturel», affirmant qu’il transmettra cette préoccupation à la direction locale de l’énergie «pour étudier cette possibilité’’. Toutes les tentatives de l’APS pour joindre le président de l’Assemblée populaire communale de Kheirane au sujet des préoccupations des habitants de la région de Bouzendak sont restées vaines.

