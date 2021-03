Un site archéologique datant de l’époque romaine vient d’être découvert au village Metirchou dans la commune d’Ain Touila wilaya de Khenchela, a-t-on indiqué samedi à la direction locale de la culture et des arts. «Il s’agit d’une chambre funéraire romaine mise au jour la semaine passée», a précisé à l’APS Ikoubane Hamdi, chef du bureau des sites archéologiques à la direction de la culture et des arts. Découverte sur le bord d’un oued sur un site agricole près du village Metirchou, «la chambre funéraire construite avec de gros blocs de pierre taillée se trouve dans un bon état de conservation», a ajouté le même cadre. La découverte a été faite suite à une plainte déposée auprès de la brigade de gendarmerie de la commune d’Ain Touila relative à des fouilles entreprises par des inconnus, selon la même source. La direction de la culture, en concertation avec l’assemblée populaire communale d’Ain Touila, a pris les dispositions légales pour protéger ce site, en se constituant partie civile dans le cadre de cette affaire, en plus d’avoir informé le ministère de tutelle.

Articles similaires