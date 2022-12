Un site archéologique a été découvert dans la localité de Frenguel dans la commune d’El Hamma, wilaya de Khenchela, a indiqué mardi le directeur local de la culture et des arts, Mohamed El Allouani. Le même cadre a précisé à l’APS que la brigade de gendarmerie nationale d’El Hamma a informé la direction de la culture de la découverte dernièrement par les travailleurs de l’entreprise, chargée de la réalisation de la voie de contournement de la ville de Khenchela, au lieu-dit Frenguel sur le territoire de la commune d’El Hamma de poteries, de grandes pierres polies et de pièces de monnaie anciennes. Selon la même source, les cadres de la direction de la culture et du musée national des frères chouhada Boulaaziz se sont rendus sur le site et ont établi de rapports transmis au ministère de tutelle et à la wilaya qui a ordonné l’arrêt temporaire des travaux au niveau du site de la découverte. « Des experts du Centre national de recherche en archéologie, dépêchés vers la wilaya sur ordre de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, ont procédé à l’inspection du site de la découverte pour en déterminer la valeur.

Les objets trouvés ont été placés au musée national des frères chouhada Boulaaziz pour être étudiés et, ultérieurement, exposés », a ajouté le même responsable. M. Allouani a ajouté que « le diagnostic qui sera effectué par les experts de l’institut national de recherche en archéologie permettra de recueillir des données nécessaires pour mener des fouilles préventives de sauvetage sur le site au terme des procédures légales et administratives nécessaires ».

Articles similaires