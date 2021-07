Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Khenchela ont arrêté trois (3) individus suspectés d’être impliqués dans le déclenchement des incendies de forêts d’Ain Mimoun dans la commune de Tamza, a-t-on appris mardi auprès du Groupement territorial de ce corps de sécurité. Les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté des suspects, âgés entre 18 et 55 ans, à proximité des forêts de Bir Ousfane et Ain Mimoun à Tamza, soupçonnés d’être à l’origine du déclenchement du feu dans les forêts d’Ain Mimoun, a fait savoir la même source. Selon la même source, l’enquête menée par les services concernés se poursuit avec les suspects au sujet des accusations portées à leur encontre. La même source a également souligné que les éléments de la Gendarmerie nationale sont toujours sur les lieux des incendies qui a ravagé de vastes surfaces du couvert forestier afin de poursuivre les investigations et les recherches, en vue de déterminer leurs causes exactes et arrêter les suspects impliqués dans cet acte criminel.

