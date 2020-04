Le siège de la direction du commerce de la wilaya de Khenchela, a été fermé dimanche à titre provisoire sur décision du chef de l’exécutif local, Ali Bouzidi a-t-on appris auprès des services de la wilaya. La décision de procéder à la fermeture de la direction locale du commerce s’inscrit dans le cadre des mesures préventives adoptées par les autorités locales visant la lutte contre la propagation du Covid-19 et la protection de la santé publique, selon la même source. «La contamination d’un groupe de fonctionnaires de cette direction au coronavirus lors des missions quotidiennes d’organisation du marché pour assurer la disponibilité des produits alimentaires de large consommation a été à l’origine de cette décision de fermeture provisoire visant à endiguer la propagation de cette pandémie parmi les employés, les opérateurs économiques et les citoyens fréquentant ce lieu», a-t-on détaillé. Une vaste opération de désinfection de la direction locale du commerce a été effectuée samedi soir, assurée par un groupe d’agents de l’établissement public de gestion des centres d’enfouissement techniques (CET) et du service de protection de la santé de la commune de Khenchela, a-t-on noté. La fermeture du siège de la direction du commerce de Khenchela sera maintenue «jusqu’à nouvel ordre» et son ouverture dépendra de l’évolution de la situation sanitaire dans cette wilaya, a-t-on indiqué. Seize (16) personnes parmi les membres des familles et proches de 3 cadres de cette direction affectés par le coronavirus, ont été mises en confinement sanitaire de 14 jours à l’hôtel de Dar El Moualim de la commune d’El Hamma.

Articles similaires