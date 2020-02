Les professionnels de la filière du lait de la wilaya de Khenchela ont bénéficié d’une aide financière de 24 millions de dinars au cours de la saison 2018-2019, a-t-on appris dimanche de la direction des services agricoles. Le responsable de la filière du lait au service de production, d’organisation et d’appui technique de la direction des services agricoles, Hicham Zerdoum a indiqué à l’APS qu’un montant de 24 millions de dinars a été octroyé, sous forme de subventions, aux acteurs du bassin laitier, à savoir les éleveurs, les collecteurs et les laiteries publiques de la wilaya de Khenchela. Il a également fait savoir que dans le cadre du programme de l’Etat visant à augmenter la production et à réduire les importations de poudre de lait, les éleveurs de vaches laitières ont également bénéficié d’une aide de 10 millions de dinars, consacrée exclusivement au soutien et au développement des cultures fourragères. Ce même responsable a encore révélé que pas moins de 40 millions de litres de lait ont été produits dans la wilaya de Khenchela sur la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, ajoutant que sur ce volume seulement 14 millions de litres ont été collectés.

La direction des services agricoles a recensé au cours de la précédente saison environ 400 éleveurs possédant 3 100 vaches concernées par le programme de soutien, selon la même source qui a indiqué que le lait collecté a été transféré aux trois laiteries de la wilaya de Khenchela et à 6 autres implantées dans les wilayas de Béjaïa, Oum El Bouaghi et Batna. Par ailleurs, la production laitière dans cette wilaya a connu une légère hausse de 1,6 % durant le même exercice d’une valeur de 1, 823 milliard de dinars.

Il est à rappeler qu’au cours de la saison agricole 2017-2018, 19 millions de dinars ont été alloués aux opérateurs de la filière par la direction des services agricoles, alors que 12 millions de litres de lait ont été collectés, a-t-on souligné. n

Articles similaires