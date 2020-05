La demande de libération provisoire de Khaled Drareni a été rejetée par la chambre d’accusation de la cour d’Alger (Ruisseau), ce mercredi 27 Mai. En détention provisoire depuis fin mars, le journaliste est poursuivi pour «incitation à attroupement non armé et atteinte à l’intégrité du territoire national». Le collectif de défense de Khaled Drareni (directeur du site d’information en ligne Casbah Tribune et correspondant de la chaîne internationale francophone TV5 Monde en Algérie) avait fait part du dépôt d’une demande de libération provisoire devant le Tribunal de Sidi M’hamed à Alger, affirmant que le dossier «offre toutes les garanties pour se présenter le jour de son procès» et que son emprisonnement est d’autant plus «arbitraire» qu’il exerçait ses fonctions de reporter lors de son arrestation.

