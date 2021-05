Sorti à l’heure de jeu face à Chelsea en finale de la Ligue des champions après un choc sévère sur Antonio Rüdiger, Kevin De Bruyne a donné de ses nouvelles hier. Si le milieu belge souffre de fractures, il assure se sentir bien et ne parle pas d’un éventuel forfait pour l’Euro. La presse belge annonce qu’il sera bien présent.

Le pire des timings. En pleine finale de Ligue des champions et à deux semaines du début de l’Euro, Kevin De Bruyne est sorti défiguré, le visage tuméfié après un violent choc avec Antonio Rüdiger. L’image saisissante laissait craindre le pire même si le Belge a regardé la fin de la rencontre depuis les tribunes. Ce dimanche, KDB a donné de ses nouvelles : « Mon diagnostic est une fracture aiguë de l’os du nez et une fracture de l’orbite gauche, a-t-il d’abord fait savoir. Je me sens bien maintenant. Je suis toujours déçu de ce qui s’est passé hier, mais nous allons revenir. »

Sa participation à l’Euro n’est, pour le moment, pas encore remise en cause pour alors qu’il reste la carte maîtresse des Diables Rouges surtout vu le niveau de forme affiché par Eden Hazard cette saison. Selon Laatste Nieuws, De Bruyne devrait bien participer à l’Euro et peut-être avec un masque de protection. La RTBF indique ainsi sur son site que De Bruyne, après quelques jours de vacances, rejoindra la sélection belge le 7 juin avant d’affronter la Russie cinq jours plus tard pour son entrée dans la compétition. Dans quel état sera Kevin De Bruyne ? Les prochains jours devraient nous en dire davantage.

