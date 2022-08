Elle doit examiner avant quatorze jours la justesse du recours que le candidat Raila Odinga a déposé hier lundi à Nairobi en présence d’une centaine de ses partisans. Des observateurs redoutent des troubles postélectoraux dans le pays.

Par Anis Remane

L’ancien candidat à l’élection présidentielle au Kenya Raila Odinga a déposé hier lundi un recours devant la Cour Suprême contestant les résultats de ce scrutin, qui s’est déroulé le 9 août dernier et à l’issue duquel il a été déclaré vaincu derrière son rival, le vice-président sortant William Ruto.

Selon les résultats publiés le 15 août dernier par la commission électorale (IEBC), M. Odinga est devancé par le vice-président William Ruto d’environ 233.000 voix (50,49% contre 48,85%). Un verdict que cette figure de l’opposition, dont la campagne était soutenue par le président sortant Uhuru Kenyatta, conteste en le qualifiant de «parodie» électorale.

Le recours que M. Odigna a déposé auprès de la Cour suprême de Nairobi s’est déroulé en deux moments : après une version électronique transmise en ligne lundi matin, la copie physique est arrivée peu avant 13H00 (10H00 GMT), environ une heure avant l’heure limite: des dizaines de cartons de documents ont été acheminés par camion, puis déchargés devant l’objectif des caméras et sous les acclamations de partisans d’Odinga. Leur favori est arrivé sur place peu avant.

La plus haute instance judiciaire du Kenya dispose de 14 jours pour rendre sa décision et, en cas d’annulation du scrutin, une nouvelle élection doit se tenir dans les 60 jours. La contestation par le candidat Odinga des résultats proclamés le 15 août dernier par la commission électorale était prévisible, selon de nombreux observateurs de la scène kenyane. Quatre des sept membres de la commission avaient annoncé ne pas valider les résultats quelques minutes avant leur annonce, reprochant au président de l’IEBC, Wafula Chebukati, sa gestion «opaque» et son absence de concertation. M. Chebukati a rejeté ces accusations, affirmant avoir exercé ses prérogatives conformément à la loi du pays malgré «l’intimidation et le harcèlement».

Selon la requête qu’il a fait valoir, le camp Odinga affirme notamment que 140.028 bulletins n’ont pas été pris en compte et que «cela affecte sensiblement les résultats finaux dans la mesure où aucun des (…) candidats n’atteint le seuil constitutionnel de 50%+1 voix» pour emporter l’élection au premier tour.

D’autres recours seront également examinés par les sept juges de la Cour suprême. Un greffier a indiqué aux journalistes qu’une requête déposée par un particulier avait été reçue. D’autres sont attendues. Depuis 2002, toutes les élections présidentielles au Kenya ont été contestées, donnant parfois lieu à des affrontements sanglants.

Raila Odinga, qui a été battu lors de ses quatre précédentes candidatures à la présidence, est familier de ces recours en justice, qu’il a déposés en 2013 puis 2017.

En 2017, la Cour suprême avait invalidé la présidentielle en raison d’«irrégularités» et ordonné la tenue d’une nouvelle élection, une première en Afrique. En 2007, Odinga avait également, sans aller devant la justice, refusé le résultat, ce qui avait déclenché la pire crise post-électorale de l’histoire du pays, avec plus de 1.100 morts dans des affrontements interethniques.

Lundi matin, des centaines de ses partisans se sont rassemblés devant la Cour, brandissant notamment des pancartes «Justice électorale maintenant !» en anglais et «La démocratie maintenant» en kiswahili. Les élections du 9 août se sont déroulées dans le calme, mais l’annonce des résultats avait déclenché de brèves manifestations de colère dans certains bastions d’Odinga, à Kisumu (ouest) et dans la capitale. Durant la campagne électorale, les deux favoris William Ruto et RailaOdinga s’étaient engagés à résoudre leurs éventuels différends devant la justice plutôt que dans la rue. Après la proclamation des résultats, Odinga a félicité ses partisans pour «être restés calmes» tandis que Ruto a adopté un ton conciliant et promis de «travailler avec tous les dirigeants».

Si la Cour Suprême confirme les résultats, William Ruto deviendra, à 55 ans, le cinquième président du Kenya depuis l’indépendance du pays en 1963. Les observateurs redoutent qu’un différend juridique prolongé ne plonge le pays dans des troubles post-électoraux qu’il a pu connaître dans le passé.(Source AFP)