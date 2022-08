Les deux favoris de la présidentielle du 9 août au Kenya se tiennent dans un mouchoir de poche, selon des résultats officiels partiels diffusés hier dimanche dans ce pays plongé dans l’expectative, où les appels au calme et à l’unité se multiplient.

Par Anne Sophie LABADIE

Selon le décompte officiel de la commission électorale (IEBC) portant sur près de la moitié des bureaux de vote, le vice-président sortant William Ruto comptabilisait dimanche 51,25% des voix, contre 48,09% pour Raila Odinga, figure historique de l’opposition aujourd’hui soutenu par le président sortant. Devant ce duel présidentiel qui pourrait être le plus serré de l’histoire du Kenya, la population retient son souffle. Des appels ont été lancés au maintien du calme ayant prévalu durant le scrutin et l’ambiance à travers le pays restait apaisée, loin des tensions et violences post-électorales passées, parfois sanglantes.

Dimanche, les deux principaux candidats ont affiché une image de sérénité. En chemise blanche et veste légère, William Ruto est apparu décontracté, chantant main dans la poche lors d’une messe à Nairobi. Raila Odinga, en tunique bleue, sa couleur de campagne, a prié dans une autre église de la capitale. Ailleurs dans le pays, les offices dominicaux, très fréquentés dans ce pays religieux, ont été l’occasion d’appels à la responsabilité. L’évêque Washington Ogonyo Ngede, ami de longue date de la famille Odinga, a exhorté de Kisumu – fief d’Odinga situé dans l’ouest du pays – à dépasser les clivages. À l’annonce des résultats, «ne créez pas de problèmes ou de chaos, mais priez pour le nouveau président que Dieu nous a donné (…). Les dirigeants vont et viennent mais le Kenya vit pour toujours», a-t-il lancé, acclamé par les quelque 300 fidèles présents. Dans le diocèse d’Eldoret, bastion de Ruto dans la vallée du Rift, l’évêque Dominic Kimengich a également indiqué prier pour la paix. «Les gens ont exprimé leur préférence. Les hommes politiques doivent accepter la volonté du peuple», a-t-il estimé avant une messe dans la paroisse de Yamumbi. En écho au secrétaire d’État américain Antony Blinken samedi sur Twitter, une quinzaine d’ONG et de syndicats, dont Amnesty Inernational, ont appelé dimanche «à la patience». «Nous applaudissons les Kényans pour leur conduite pacifique pendant les élections et appelons au calme pendant que les résultats sont vérifiés», ont-ils déclaré dans un communiqué, se disant «vraiment impressionnés par les nombreux candidats qui ont gracieusement concédé leur défaite et plaidé pour travailler avec les vainqueurs».



Record de femmes élues

Quelque 22,1 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes mardi pour désigner le successeur du président Uhuru Kenyatta, ainsi que leurs gouverneurs, parlementaires et élus locaux. Les résultats des scrutins locaux tombent également au compte-gouttes. Ils ne laissent pas présager quel camp ravira la majorité parlementaire, mais ils dessinent d’ores et déjà une percée historique des femmes. Pour la présidentielle, le suspense est maximal. Si aucun de ces deux candidats ne recueille plus de 50% des voix, ainsi que 25% des voix dans la moitié des 47 comtés, le Kenya connaîtra pour la première fois un second tour. L’IEBC est donc sous pression. Non seulement parce que la locomotive économique de l’Afrique de l’Est tourne au ralenti dans l’attente des résultats, mais aussi parce que cette commission a été vivement critiquée il y a cinq ans après une présidentielle invalidée par la Cour suprême, puis reprogrammée. Vendredi, l’IEBC a reconnu que les opérations de collecte, comptage et vérification des résultats étaient plus longues que prévu, ralenties, selon elle, par l’interférence de partisans des partis politiques. Quelques heurts ont opposé dans la nuit de samedi à dimanche des militants dans la salle où l’IEBC mène la vérification des résultats. Cette élection est scrutée de près par la communauté internationale. Le Kenya est en effet un point d’ancrage démocratique dans la région et les résultats de toutes les présidentielles y ont été contestés depuis 2002. Le scrutin de mardi dernier a été marqué par un taux de participation d’environ 65% (contre 78% en août 2017), sur fond d’une inflation galopante et de frustration à l’égard de l’élite politique. (Source AFP)