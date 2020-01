Dans le cadre de la lutte contre le crime sous ses diverses formes, les éléments de la Sûreté de daira de Kenadsa ont mis fin ces derniers jours, aux activités d’une bande criminelle spécialisée dans le cambriolage d’appartements et ont récupéré les objets volés. L’opération a eu lieu suite à des informations parvenues à la police faisant état de la présence d’un groupe de personnes suspectes, près d’un appartement en construction. Aussitôt alertés, les agents de police se sont déplacés sur les lieux, où ils ont constaté que les mis en cause, au nombre de cinq, qui ont été responsables d’une tentative de vol d’un appartement, au chef-lieu de la daïra ont pris la fuite à bord d’un taxi. La fouille dudit véhicule a permis de saisir plusieurs objets volés, dont un téléviseur, des couvertures, une perceuse, des pièces de métal et d’autres objets personnels appartenant à un citoyen. R. R.

