Dimanche, 9 janvier, les autorités kazakhes ont annoncé avoir arrêté près de 6 000 personnes en lien avec les émeutes meurtrières qui ont secoué cette semaine ce pays,

le plus grand d’Asie centrale. Sans donner plus de précision, la présidence a indiqué que 5 800 personnes, « dont un nombre conséquent de ressortissants étrangers », ont été interpellées dans le cadre de 125 enquêtes distinctes. « La situation est stabilisée dans toutes les régions du pays », même si les forces de sécurité mènent encore des opérations de « nettoyage », a ajouté la même source, à l’issue d’une réunion de crise avec le Président Kassym-Jomart Tokaïev.

Synthèse Anis Remane

La contestation a débuté en province, dimanche dernier, après l’augmentation des prix du gaz, avant de gagner les grandes villes, notamment la capitale économique Almaty, où des émeutes ont éclaté, la police tirant à balles réelles sur les manifestants. Selon le ministère kazakh de l’Intérieur, cité dimanche par les médias locaux, le préjudice matériel causé par les violences a été initialement évalué à environ 175 millions d’euros. Plus de 100 commerces et banques ont été pillés et plus de 400 véhicules détruits, selon la même source. Selon les correspondants des agences de presse, un calme relatif semblait être revenu à Almaty depuis quelques jours, les policiers tirant parfois des coups de feu en l’air pour empêcher les habitants d’approcher de la place centrale de la ville. Signe d’un timide retour à la normale, une trentaine de supermarchés ont rouvert leurs portes, hier dimanche, ont rapporté les médias, alors que la population s’inquiète de pénuries. De longues files d’attente de véhicules se sont notamment formées ces derniers jours devant les stations-service. L’aéroport d’Almaty, qui devait rouvrir aujourd’hui lundi, restera finalement fermé « jusqu’à ce que la situation se stabilise », ont déclaré dimanche les autorités. Elles ont affirmé que 26 « criminels armés » avaient été tués et plus d’un millier de manifestants blessés, les forces de l’ordre faisant état, selon un nouveau bilan dimanche, de 16 tués et plus de 1 300 blessés dans leurs rangs.



Nazarbaïev, cible des manifestants

Lors des manifestations à Almaty, ce n’était pas seulement l’actuel président Kassym-Jomart Tokaïev qui était visé. Selon l’AFP, un slogan était plus audible que les autres, « Dehors, le vieux ! ». Il désignait l’ancien dirigeant Noursoultan Nazarbaïev, qui a régné d’une main de fer sur le Kazakhstan de son indépendance, en 1989, à 2019, et qui conserve une influence forte après son retrait du pouvoir, affirment des observateurs occidentaux. S’il cultive l’image de vieux sage modéré, M. Nazarbaïev est accusé par des manifestants de s’être considérablement enrichi avec son clan au détriment de la population, confrontée à des difficultés économiques croissantes. Se targuant d’avoir présidé à la forte croissance économique du Kazakhstan pendant deux décennies, M. Nazarbaïev a mis en place un véritable culte de la personnalité qui semblait le mettre à l’abri des critiques. Ce fils de berger, aujourd’hui âgé de 81 ans, s’est notamment octroyé le titre de « Guide de la nation » (« Elbassy »). La capitale, autrefois nommée Astana, a en outre été rebaptisée Nur-Sultan en son honneur en 2019. A l’étranger, note l’AFP, une armée de consultants grassement rémunérés, comme l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, se sont efforcés de le dépeindre en homme d’Etat réfléchi, attaché à la diplomatie nucléaire et la paix mondiale. Mais ces images flatteuses ont volé en éclats cette semaine lorsque les manifestations les plus massives depuis l’indépendance du Kazakhstan ont secoué le pays, partant d’une protestation contre la hausse des prix du gaz avant de se muer en émeutes violentes qui ont fait des dizaines de morts. Scène autrefois inimaginable, des manifestants ont même déboulonné une statue de Nazarbaïev à Taldykourgan (sud-est). Ces troubles se sont accompagnés de rumeurs largement diffusées sur les réseaux sociaux de luttes de pouvoir au sommet de l’Etat entre partisans de M. Nazarbaïev et son successeur. M. Nazarbaïev, qui n’est pas apparu publiquement depuis le début des manifestations, a appelé samedi, par l’intermédiaire de son porte-parole, à soutenir M. Tokaïev et démenti avoir fui à l’étranger avec sa famille. Signe toutefois de remous en coulisses, les autorités ont annoncé samedi l’arrestation pour « trahison » de l’ex-patron des services de renseignement Karim Massimov, allié de longue date de M. Nazarbaïev dont il fut le Premier ministre.



Tension américano-russe

De plus, un communiqué publié sur le site de la présidence a annoncé le remplacement d’un neveu de M. Nazarbaïev, Samat Abish, au poste de vice-président du Comité national de sécurité. Enfin, M. Tokaïev, qui a pris la direction cette semaine du puissant Conseil de sécurité nationale, dirigé jusqu’alors par M. Nazarbaïev, n’a pas mentionné son prédécesseur lors de ses prises de parole ces derniers jours. La colère populaire contre M. Nazarbaïev s’explique aussi en grande partie par les scandales impliquant son entourage. Des fuites de documents et une procédure judiciaire à Londres ont ainsi mis en lumière l’étendue du patrimoine de la famille de la fille aînée du président, Dariga Nazarbaïeva, constituée notamment de propriétés luxueuses à l’étranger. Comme on le constate depuis plusieurs jours, la crise au Kazakhstan a aussi donné lieu à des tensions entre la Russie et les Etats-Unis, dans un contexte de crispations croissantes entre ces deux puissances. Moscou a déployé des troupes dans le pays dans le cadre d’un contingent multinational de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), à l’appel de M. Tokaïev. Réaction des Etats-Unis, ils ont estimé qu’il serait « très difficile » pour le Kazakhstan d’obtenir le départ des militaires russes, une critique que Moscou a qualifiée samedi de grossière ». Alors que des représentants américains et russes doivent se réunir à partir de dimanche soir à Genève pour parler de l’Ukraine et de l’Europe, Moscou a exclu toute discussion avec Washington sur le Kazakhstan. « Cette question ne les regarde en rien », a balayé dimanche le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov. Le Kazakhstan, un pays d’environ 19 millions d’habitants, riche en hydrocarbures, a été ébranlé cette semaine par des émeutes sans précédent depuis son indépendance en 1989, qui ont fait des dizaines de morts.

164 morts, le pape François appelle au « dialogue »

Au moins 164 personnes sont mortes dans les émeutes qui ont secoué le Kazakhstan cette semaine, dont 103 dans la capitale économique Almaty, ont rapporté dimanche plusieurs médias, citant le ministère de la Santé. Ce bilan, qui n’a pas pu être vérifié de manière indépendante, est en forte hausse. Les autorités avaient jusque-là fait état de 26 manifestants et 16 membres des forces de sécurité tués et plus de 2 000 personnes blessées. Hier, dimanche, le pape François a exprimé sa « douleur » pour les victimes des émeutes, appelant au « dialogue » pour retrouver la paix dans le pays. « J’ai appris avec douleur qu’il y a eu des victimes durant les manifestations qui se sont déroulées ces derniers jours au Kazakhstan. Je prie pour eux et les membres de leurs familles », a-t-il déclaré lors de sa traditionnelle prière hebdomadaire de l’angélus place Saint-Pierre. « Je souhaite qu’on revienne au plus tôt à la paix sociale à travers la « recherche du dialogue, de la justice sociale et du bien commun », a-t-il ajouté.