Plus de 900 athlètes de 57 pays sont attendus à Istanbul en Turquie, pour prendre part à la Karaté 1-Jeunes League-2021 (cadets, cadettes, juniors et U14/garçons et filles), 3e compétition du genre prévue du 17 au 29 septembre, a annoncé la Fédération Mondiale de karaté (WFK) sur son site officiel.

La participation attendue en Turquie représente le deuxième record de participation de la saison après les 1540 jeunes de 50 pays qui ont concouru à Porec en Croatie et les 704 participants de 37 nations à Limassol en Chypre.

La compétition qui constitue le deuxième événement majeur du karaté de la saison abrité par la Turquie, après la Karaté 1-Premier League en mars dernier, débutera le vendredi 17 septembre au matin avec les catégories U14, alors que les finales des différentes catégories auront lieu à la fin de chaque journée de compétition.

Il est à rappeler que les jeunes karatékas ukrainiens et russes se sont imposés lors de l’ouverture de la Ligue des jeunes de Karaté 1 de la saison qui s’est déroulée à Limassol (Chypre). Pendant ce temps, l’Ukraine et l’Italie ont dominé le tableau des médailles lors de la deuxième épreuve à Porec (Croatie), plaçant ainsi les athlètes ukrainiens comme les grands gagnants de la saison jusqu’à présent.

