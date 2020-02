L’Institut français d’Alger (IFA) a accueilli, jeudi dernier, une rencontre avec la romancière Kaouthar Adimi autour de son dernier roman « les Petits de Décembre », publié aux édition Barzakh, face à un nombreux public captivé durant plus d’une heure par la jeune talentueuse écrivaine.

«Les Petits de Décembre », inspiré d’un fait divers véridique, qui s’est déroulé, au mois de février 1996, du côté de la cité 11-Décembre à Dely Brahim, relate l’histoire de la révolte d’un groupe d’enfants, menée par les personnages Inès, Jamyl et Mahdi, face à deux généraux qui voulaient construire leurs villas sur un terrain vague, aménagé par les enfants en terrain de football.

Lors de cette rencontre avec le public, Kaouther Adimi explique que la structure dramatique et narrative du roman est « cette espèce de lutte complètement absurde entre des enfants qui, vus de l’extérieur, n’ont aucun pouvoir, et des généraux qui tiennent tout le pays dans le creux de leurs mains. Ces deux hommes de pouvoir vont se retrouver complètement démunis et désarmés face à des enfants qui ne veulent pas quitter leur terrain de jeux». Kaouther Adimi souligne à propos du choix des enfants pour incarner cette résistance que «l’enfance est un sujet qui me parle beaucoup, car l’enfance est propice à la narration et que c’est un moment de la vie où on croit encore à énormément de choses et où on est capable de tout »

Résister avec la ferveur de l’enfance

La romancière souligne aussi que ce qui l’a intéressée dans son processus d’écriture, c’est le fait que les enfants ne peuvent pas comprendre que quelque chose d’injuste soit « normale », alors que les adultes ont basculé dans une forme de pragmatisme en s’habituant à des choses injustes et en laissant faire. Elle précise sa pensée en déclarant : «Ils sont encore dans le monde extraordinaire de l’enfance qui leur permet de faire des combats et ils vont jusqu’au bout de ces combats. » Dès lors, le roman va s’articuler autour de cette lutte pour l’occupation de «ce terrain » entre, d’une part, les enfants soutenus par Adila, une ancienne moudjahida respectée par tous, et la folle aux cheveux rouges, et d’autre part, les deux généraux et les parents des enfants incarnant les adultes qui ont baissé les bras face à l’injustice.

Kaouthar Adimi a aussi partagé avec le public présent à l’IFA, dans le cadre de la célébration de « la nuit des idées », que « dans mon projet littéraire, la première image de création qui me vient à l’esprit quand j’étais petite, j’avais cette espèce de rouleau de papier de plusieurs mètres et où je me disais que ce que je veux, c’est dessiner le monde entier». Enchaînant qu’«aujourd’hui c’est ce qui m’anime. C’est un peu ce rêve impossible à réaliser et du coup, je me suis intéressée à ce qui m’inspire le plus, l’Algérie, et c’est prendre des moments et des lieux d’Algérie et de pouvoir les creuser». C’est avec cet esprit que dans le roman : « les Petits de Décembre », c’est l’Algérie des années quatre-vingt-dix, qu’elle explore par petites touches.



Explorer la période sensible des années 1990

Ainsi, à travers le personnage d’Adila, une femme qui avait fait la guerre d’indépendance d’une manière héroïque et courageuse, et qui s’est retrouvée résignée dans les années quatre-vingt-dix face à la victoire des islamistes suivie de l’annulation des résultats de ses élections avec l’épineux questionnement intérieur, est-ce une bonne chose ou est-ce que la démocratie a parlé et il faut aller jusqu’au bout ? «C’est ce moment de l’histoire de l’Algérie qui est particulièrement clivant et sensible dans notre histoire, que j’ai voulu raconter. Et Adila n’arrête pas de tourner autour de ce moment en se disant : «On a été un peu lâche, c’est soit les islamistes soit l’armée et donc, on a fermé les yeux et laissé faire et peut-être qu’il y avait un troisième choix possible.»

La romancière estime que ce moment-là est vraiment une blessure pour Adila et le fait de s’être transformée en maman poule qui ferme les yeux sur les injustices car elle a eu peur pour ses enfants est un moment de faiblesse qu’elle portera toute sa vie. Elle poursuit que c’est pour cela que l’ancienne combattante pour l’indépendance de l’Algérie adopte avec une joie réelle la cause des enfants du quartier qui veulent défendre l’occupation de leur terrain de jeux, car pour elle «c’est une cause qui est très honnête ».

A propos du déclic qui l’a mené à l’écriture de ce roman, soit au fait divers, Kaouthar Adimi confie que « cela m’avait beaucoup interpellée, je m’étais déjà dis : on est à la fin d’une période et je sentais qu’on était à la fin de quelque chose. Il y avait cette espèce de ras-le-bol qui s’était exprimé sur ce terrain-là ». Avant de se mettre à l’écriture de ce roman, quelques mois auparavant, la romancière a aussi été marquée par l’histoire du jeune musicien de rue qui s’était fait arrêté au centre-ville et que le lendemain plusieurs musiciens étaient ressortis en solidarité avec lui. Elle souligne que «là aussi, j’ai aussi ressenti cette envie des Algériens de ressortir dans la rue, de se réapproprier l’espace public et de se sentir concernés par ce qui se passait pour les autres. Et du coup, j’ai imaginé cette histoire de révolte des enfants pour conserver leur terrain de jeux». Elle précise également qu’elle a terminé l’écriture du roman avant la fin du mois de février 2019, avant que débute le mouvement de manifestation populaire en Algérie et que les coïncidences qui sont dans son œuvre de fiction, comme la révolte des enfants, s’est déroulée au mois de février, est un «heureux hasard ».

Interrogée lors de la rencontre sur la fin de son roman, qu’elle préfère ne pas dévoiler dans les détails pour les lecteurs qui n’ont pas encore lu le roman, elle affirme que «la fin n’est pas du tout un échec. La fin est au contraire l’acte ultime de résistance des enfants. Il y a quelque chose d’immuable dans l’engagement des enfants. Cette fin, je l’ai voulue come un acte de résistance extrêmement fort ». Elle ajoute que c’est pour cela qu’elle a fait le choix de donner la parole aux enfants dans les dernière pages du livre avec une écriture en italique, afin que les trois enfants puissent s’exprimer et avoir toute la place pour qu’ils disent ce qu’ils ont envie de dire à ce moment du roman comme un moment extrêmement fort et comme un hommage au courage de ses enfants. Kaouthar Adimi insiste sur le fait que «ce qu’ils disent est un dernier acte de bravoure, d’engagement, d’existence : «Nous sommes là et nous ne bougerons pas».

La romancière conclut cette rencontre en extrapolant sur l’actualité du mouvement des manifestations populaires en Algérie et confie aux présents : «Pour ma part, je trouve qu’il n’y a pas d’échec du Hirak. Au contraire, il y a quelque chose… ce sont des millions de personnes qui disent nous sommes là. Ces personnes qu’elles soient dans la rue ou pas, qu’elles s’expriment ou pas sont des millions de personnes qui disent on est là. C’est pour moi extraordinairement réjouissant ».