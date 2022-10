Propos recueillis Par Khaled Remouche

«Il s’agit de donner un nouveau souffle à l’investissement. Après la promulgation de la nouvelle loi sur l’investissement et ses textes d’application, nous assistons aujourd’hui à un évènement important, l’inauguration du siège de l’agence algérienne de promotion de l’investissement qui va faciliter l’accompagnement aux investisseurs. Il y a plusieurs aspects qui sont maintenant pris en considération dans l’acte d’investir. Cette inauguration est un moment important. Il y a des objectifs importants à l’échelle nationale et internationale. Jeudi au forum de l’export, le Premier ministre a déclaré qu’il faut atteindre un chiffre de 10 milliards de dollars en 2023. Cela va être un levier. A la clôture du Forum, le CREA procèdera à l’élaboration des recommandations qui vont permettre d’arriver aux 10 milliards de dollars en 2023. Cela passe par un diagnostic des forces et faiblesses en matière d’exportation. Quand on voit le chiffre de l’exportation hors hydrocarbures, c’est dérisoire par rapport à nos capacités, même s’il est vrai qu’on est en progression.

A fin septembre, on est à 5 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures. C’est déjà énorme. On va aller normalement à 7 milliards de dollars en 2022. Le Premier ministre a déclaré qu’il y a un objectif de 10 milliards de dollars en 2023. Pour pouvoir y arriver, il faut mettre en place tout un mécanisme d’accompagnement. Le CREA va sortir avec des propositions, une centaine de propositions qui vont permettre d’atteindre cet objectif, voire d’aller au-delà. Il faut dire qu’aujourd’hui, on ne peut pas attirer les IDE, on ne peut pas se développer avec une vitesse importante. Nous n’avions pas d’organisme d’accompagnement qui facilite l’acte d’investir. Aujourd’hui, il y a l’agence algérienne de promotion de l’investissement qui va accompagner les investisseurs et qui va booster l’acte d’investir.»

Articles similaires