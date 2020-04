«L’accord des producteurs de pétrole sur la réduction de la production, ne serait-ce que pour une durée de 3 à 4 mois pourrait stabiliser le marché du pétrole», a indiqué l’économiste Kamel Kheffache, jeudi, alors que les pays membres de l’Opep et leurs alliés tenaient leur visioconférence dans la perspective de coupes conséquentes qui permettraient au marché pétrolier de sortir du marasme dans lequel il a été acculé par les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, réduisant sensiblement la demande mondiale.

«Il est fort probable que les cours atteignent les 40 dollars», a aussi prédit M. Kheffache sur les ondes de la radio nationale, avant que l’Opep+ ne convienne de coupes massives qui s’étaleront sur deux années, une fois l’entente entériné.

Pour sauver le marché du pétrole, il faut réduire le flux actuel sur le marché, a expliqué l’économiste, estimant que les pays veulent actuellement un prix oscillant entre 35 et 45 dollars.

Or, même après l’accord de réduction de 10 millions de barils auquel est arrivée l’alliance jeudi, en attendant l’approbation du Mexique pour être entériné, des analystes proches du marché pétrolier affichaient hier des doutes quant à la capacité des producteurs à soutenir les cours. Parmi eux, les analystes de Rystad Energy, ces derniers estimant qu’«une réduction de 10 millions de barils par jour en mai et juin empêchera d’atteindre les limites de stockage et évitera aux prix de tomber dans un abîme, mais elle ne permettra toujours pas de rétablir l’équilibre souhaité du marché».

Même réaction chez Goldman Sachs. La banque américaine considère qu’il est peu probable que les réductions de production évoquées suffisent à compenser la chute de la demande. Elle estime que la pandémie devrait amputer celle-ci de 19 millions de bpj sur avril-mai.

Hier, les marchés londonien et newyorkais semblaient hésitants, n’affichant aucune réaction à un accord qui n’était toujours pas entériné face à la position mexicaine. En fin d’après, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin s’affichait à 31,82 dollars sur l’InterContinentalExchange, en hausse de seulement 0,16% par rapport à la veille.

A New-York, le baril américain WTI était, par contre, en fort recul de 7,49%, à 23,21 dollars.

On est loin du rebond opéré par les deux références à la fin de la semaine précédente, lorsque l’éventualité d’une réduction Opep+ et l’annonce d’une réunion dans cette perspective avaient fait remonter les prix de près de 20 dollars à plus de 34 dollars.F. N.

